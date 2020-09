Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin : Musiktheater auf neuem Weg

Die Pandemie regte das Mecklenburgische Staatstheater an, mit „Triple Trouble“ etwas Neues zu wagen

27. September 2020

Aus Publikumssicht links auf der Bühne erhebt sich blockhaft eine gigantische Milchtüte. „Be Healthy“ ist darauf zu lesen. Die Aufforderung gesund zu sein oder zu bleiben im Bühnenbild (Kathrin Kegler) des Einakters „Trouble in Tahiti“ von Leonard Bernstein – ist sie auch eine augenzwinkernde Anspielung auf Corona?

Nach Wochen der Publikumsabstinenz endlich wieder eine Premiere im Schweriner Musiktheater. „Triple Trouble“ lautet der hausgemachte Titel der dreiteiligen Opern- und Ballett-Produktion, die als Inszenierung wie auch musikalisch doch nichts missen ließ. Die Libretti der beiden kurzen amerikanischen Opernwerke aus den 1950er-Jahren und die Handlung des Balletts setzten sich in realistischer Manier kritisch mit zeitgenössischen Paarbeziehungen auseinander. Das war moderner Stoff, und die Musik, zumindest Bernsteins, ging neue Wege. Der Dirigent und Komponist hatte ja seine Arbeit für vielerlei Einflüsse des Einwanderungslandes USA geöffnet.

„A Hand of Bridge“, der nur neun Minuten dauernde Einakter, komponiert von Samuel Barber, eröffnete das Programm und damit das Thema des Abends: Paarbeziehungen in den wirtschaftlich saturierten USA der Nachkriegszeit. Konsum wurde zum Gradmesser des Sozialprestiges. Man zeigte etwas her, neben dem Besitz auch die tadellose Einbindung in gesellschaftliche Konventionen. Die Wahrung des äußeren Scheins aber führte, das zeigten alle Beziehungskisten, die an diesem Abend auf der Bühne ausgetragen wurden, zum Auseinanderklaffen von Äußerlichkeit und innerer Befindlichkeit. Anhand des regelmäßig stattfindenden Bridgespiels der Paare David und Geraldine (Sebastian Kroggel, Karen Leiber) und Bill und Sally (Yoontaek Rhim, Itziar Lesaka) zeichnet der Librettist Gian Carlo Menotti Kürzestcharakterisierungen zeitgenössischer Typen, die – besessen von verschiedenen unbefriedigten Bedürfnissen – mehr in der Welt ihrer Vorstellungen leben als in der Wirklichkeit.

Dem Komponisten wiederum gab diese Konstellation die Möglichkeit, die mächtige Innenwelt der Figuren musikalisch in eine gestaltreiche, dramatische Musik zu übersetzen. Letzteres gilt auch und besonders für Bernsteins Oper „Trouble in Tahiti“: Die Liebe zwischen Dinah (Itziar Lesaka) und Sam (Yoontaek Rhim) ist aus, ihr Frust, ihre Verzweiflung finden musikalisch zu heftigen, fast dämonischen Steigerungen. In Kontrast dazu setzte Bernstein ein Gesangs- und Tanztrio (Katrin Hübner, Paul Kroeger, Cornelius Lewenberg). In Broadway-Manier umtanzen sie, kommentierend wie ein Chor, die Handlung. Sie stehen für die allgegenwärtige Unterhaltungsindustrie dieser Zeit, ebenso der Film „Trouble in Tahiti“, den das Ehepaar am Ende aufsuchen wird. Was bleibt, ist die Flucht in eine Traumwelt.

Bühnenbildnerin Kathrin Kegler schuf für beide Einakter eingängige Lösungen. Das große Bild für „Trouble in Tahiti“ und das Ballett zeigt ein Sammelsurium von Gegenständen der Fifties. Retro-Chick? Nein, Campbells Tomatenkonserve, eine typische Stehlampe, ein Kofferradio stehen erdrückend groß auf der Bühne. Wenn die Liebe erkaltet ist, so die Botschaft, gewinnen die Gegenstände übergroße Bedeutung. Eben diese Bühne nutzt auch das Ballett (Choreographie Adriana Mortelliti). Naomi Uji und Vasco Ventura tanzten den Alltag eines Paares zwischen Milchtüte und Tomatensuppe wie mechanische Puppen. Ihre Versuche, das sinnentleerte Paarsystem aufzubrechen, scheitern. Am Ende stößt sie ihn weg. Nach so viel gesungenem Ehefrust brachte der Tanz Leichtigkeit und eine Prise Humor ins Spiel.

Regisseur Toni Burkhardt hat einmal mehr klare, schlüssige Inszenierungen geschaffen. Mark Rohde, neuer Generalmusikdirektor der Staatskapelle, führte das reduzierte Orchester so, dass absolut nichts entbehrt wurde. Die Stimmen der Sänger und Sängerinnen waren in Topform, herausheben ließe sich die sehr lebhafte Darstellung und Stimmlichkeit der Mezzosopranistin Itziar Lesaka in beiden Einaktern.

Und Corona? Der Regisseur des realen Vorstellungsbetriebs hieß Abstand. Aber das Gefühl von Leere kam nie auf. Fast rührend war es zu erleben, wie die Künstler mehrheitlich den Applaus freudig und gelöst entgegennahmen. Endlich wieder auf Bühne.