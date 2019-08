Mordprozess in Stralsund : Mutmaßlicher Mörder Marias soll in Psychiatrie

Ihn zeichne eine extrem hohe künftige Gefährlichkeit aus, begründete der Psychiater seinen Vorschlag für den sogenannten Maßregelvollzug.

von Joachim Mangler

29. August 2019, 15:11 Uhr

Im Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz gegen zwei 19- und 21-jährige Männer hat ein Gutachter die Unterbringung des jüngeren Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik empfohlen. Ihn zeichne eine extrem hohe künftige Gefährlichkeit aus, begründete der Psychiater am Donnerstag im Landgericht Stralsund seinen Vorschlag für den sogenannten Maßregelvollzug. Bei ihm sei ein völliger Mangel an Empathie festzustellen. Der Maßregelvollzug ist laut Gesetz generell unbefristet, eine Entlassung wird von Ärzten in regelmäßigen Abständen geprüft.

Zweiter Angeklagter zeige keine Hinweise auf Persönlichkeitsstörung

Die Gutachterin des zweiten Angeklagten sah bei diesem keine Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung oder eingeschränkte Steuerungsfähigkeit. „Er hätte anders handeln können.“ Die Männer müssen sich wegen heimtückischen Mordes und Mordlust verantworten.

Sie wollten laut Staatsanwaltschaft einen Menschen sterben sehen und hatten sich dafür Mitte März die schwangere Maria ausgesucht. Täter und Opfer waren befreundet. Maria wurde laut Aussage des jüngeren Angeklagten zum Opfer, weil sie alleine wohnte.

