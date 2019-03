Anklam : Mutmaßlicher Räuber versteckt sich unter seinem Bett

25-Jähriger will sich der Polizei entziehen - doch weit kommt er nicht.

03. März 2019

Ein polizeibekannter mutmaßlicher Räuber ist am Wochenende von Beamten unter seinem Bett entdeckt und festgenommen worden. Der 25-Jährige soll am Samstag einem 16-Jährigen in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) den Rucksack entrissen und ihm ins Gesicht geschlagen haben. In dem Rucksack befand sich neben Kleidung des Jugendlichen auch eine Spielekonsole, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 16-Jährige beschrieb den mutmaßlichen Täter, der in Begleitung von zwei weiteren Männern war, so genau, dass der 25-Jährige in den Fokus der Ermittler geriet und sie an dessen Wohnungstür in Anklam klingelten. Da niemand öffnete, brach die Feuerwehr die Tür auf. Die Beamten fanden den 25-Jährigen unterm Bett liegend und in der Wohnung auch das Diebesgut. Die Spielekonsole war bereits an den Fernseher angeschlossen. Der mehrfach vorbestrafte Mann sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.