Schwerin : Mutter und Tochter nach Feuer in Wohnung gestorben

Infolge eines Brandes in ihrer Wohnung sind in Schwerin ein fünfjähriges Mädchen und seine Mutter gestorben. Der Polizei zufolge meldeten Anwohner das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am frühen Samstagmorgen. Warum es ausgebrochen war, war zunächst unklar. Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen. Zwar wurden die Fünfjährige und ihre 35 Jahre alte Mutter aus der Wohnung in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern gerettet, wie die Polizei mitteilte. Aber wenig später erlagen Mutter und Tochter im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

