EU-Förderung : MV: 124,6 Millionen Euro für gemeinsame Projekte mit Polen

Mecklenburg-Vorpommern will gemeinsam mit Brandenburg die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Polen ausbauen und dabei auch an bisherige Projekte anknüpfen. Wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, sollen unter anderem die Kooperationen von Forschungseinrichtungen vertieft und der grenzüberschreitende Katastrophenschutz ausgebaut werden.

Wichtige Bereiche der Zusammenarbeit sollten zudem der Erhalt der biologischen Vielfalt, die Stärkung des nachhaltigen Tourismus und die Pflege des kulturellen Erbes in den Regionen beiderseits der Grenze sein. Die EU stellt dafür bis 2027 insgesamt 124,6 Millionen Euro bereit. „Viele strategische Schwerpunkte der Landesentwicklung können wir gezielt d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.