Mecklenburg-vorpommern : MV erhöht Aufnahmekapazität für Ukraine-Flüchtlinge weiter

Der Krieg in der Ukraine lässt immer mehr Menschen flüchten. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks hat schon mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. Auch Mecklenburg-Vorpommern bereitet die Aufnahme vieler Flüchtlinge vor und stockt die Kapazität massiv auf.

Angesichts der anhaltenden russischen Invasion in die Ukraine und fortwährender Flucht aus den Kriegsgebieten erhöht Mecklenburg-Vorpommern vorsorglich seine Aufnahmemöglichkeiten für Flüchtlinge nochmals deutlich. Wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in Schwerin mitteilte, hat er die sechs Landkreise und zwei kreisfreien Städte im Lan...

