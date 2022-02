Sondersitzung im Landtag : MV plant die Lockerung der Corona-Maßnahmen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist hoch wie nie im Nordosten, doch die schweren Krankheitsfälle nehmen mit der Omikron-Variante nicht zu. Diese Entwicklung ebnet den Weg für ein absehbares Ende der Schutzmaßnahmen. Über die nächsten Schritte berät der Landtag in MV.

Weitere Corona-Lockerungen geplant Nach den Lockerungen für Kultur, Sport und Handel sollen für weitere Bereiche in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Schutzvorschriften zurückgefahren werden. In einer Dringlichkeitssitzung am Montag wird der Landtag in Schwerin über die nächsten Schritte beraten. Weiterlesen: Corona-Lockerungen: So will MV öffnen Grun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.