Mängel im Streckennetz : MV radelt nur im Mittelfeld

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Das reicht nur noch fürs Mittelfeld: Baumängel an den Radwegen, lückenhafte und veraltete Beschilderungen, Lücken im Radwegenetz – trotz Millioneninvestitionen fällt Mecklenburg-Vorpommern in der Gunst der Radfahrer zurück. Der Nordosten kommt im Vergleich der beliebtesten Radreise-Regionen nur noch auf Platz sieben, ergab die vor Kurzem vorgestellte aktuelle Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Schon im Vorjahr hatte der Nordosten nur noch eine Mittelfeld-Platzierung erreicht, nachdem MV im Jahr davor noch Platz drei erreichen konnte.

Die Glanzzeiten sind indes vorbei: Der ADFC hat gravierende Qualitätsprobleme ausgemacht. So gebe es auf dem Ostseeküstenradweg auf 20 Prozent der Strecke Baumängel. In den Städten sieht es vielerorts nicht besser aus: Im jüngsten ADFC-Fahrradklima-Test wurden die städtischen Radwege-Angebote nur mit 3,21 bis 3,97 bewertet – Mittelmaß. Die Radfahrer bemängeln dem ADFC zufolge vor allem die oft schlechte Führung um Baustellen, eine unzureichende Rad-Mitnahme im Nahverkehr und schlechte Ampelabstimmung. Fehlende Sicherheit sei ebenfalls häufig moniert worden. Dabei schneidet Greifswald noch vergleichsweise gut weg. Mit dem Durchschnittswert von 3,30 erreichte die Universitätsstadt unter den bundesweit fast 100 mittelgroßen Städten mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern Platz sechs. Besonders positiv seien dort die gute Anbindung an die Innenstadt und der hohe Spaßfaktor ins Gewicht gefallen. Zudem werde allgemein die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer auch in der Gegenrichtung sehr begrüßt. Schwerin (3,83), Neubrandenburg (3,84) und Stralsund (3,97) landeten in dieser Kategorie im Mittelfeld. Rostock (3,67) belegte bei bundesweit 39 Städten mit mehr als 200 000 Einwohnern Rang acht.

Die Mängel halten Radfahrer dennoch nicht ab, kräftig in die Pedalen zu treten: Beispielsweise in Schwerin, wo heute die Aktion Stadtradeln für mehr Klimaschutz beginnt. Mehr als 220 Teilnehmer in 40 Teams haben sich bislang für das dreiwöchige Stadtradeln vom 12. Juni bis zum 2. Juli angemeldet. Rostock, Greifswald, Schwerin, Stralsund, Ludwigslust und Parchim – insgesamt sechs Kommunen in MV beteiligen sich nach Angaben des Verkehrsministeriums in diesem Jahr an der Aktion. Im Vordergrund stehen dabei die Luftreinhaltung und Lärmminderung in Städten. Im Vorjahr legten laut Ministerium mehr als 4000 beteiligte Radler insgesamt etwa 600 000 Kilometer im Land zurück, verzichteten in dieser Zeit auf das Auto und verbesserten so die Klimabilanz.

von Torsten Roth

erstellt am 12.Jun.2017 | 12:00 Uhr