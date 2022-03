Ludwigslust-Parchim : Nach Brand: Verdacht der Brandstiftung gegen Mieterin

Einen Tag nach dem Wohnungsbrand in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim), bei dem eine Mieterin aus dem Fenster sprang und sich schwer verletzte, ermittelt die Polizei gegen die Frau. Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. So sei das Feuer am Sonntag im Bad der Wohnung im vierten Geschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die 33-jährige, allein lebende Mieterin hatte sich nicht anders zu helfen gewusst, als aus dem Badfenster aus mindestens zwölf Metern Höhe zu springen.

Die Frau habe dabei mehrere Knochenbrüc...

