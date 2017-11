Prozess in Neubrandenburg : Nach Riesen-Drogenfund: Vier Jahre Haft

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

von Winfried Wagner

erstellt am 09.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Das Landgericht Neubrandenburg hat einen Rauschgiftbesitzer aus Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der 55-Jährige sei der Beihilfe zum illegalen Drogenhandel in nicht geringer Menge und des illegalen Besitzes schuldig, sagte Richter Henning Kolf gestern. Die Kammer habe dem Verurteilten geglaubt, dass er nur einer von zwei „Bunkerhaltern“ für einen Drogenhändler war, gegen den noch ermittelt wird. Das hatte der Verurteilte vor Gericht erklärt.

In seiner kleinen Plattenbauwohnung hatte im Februar ein Spezialeinsatzkommando Rauschgift im Wert von 160 000 Euro gefunden. Es war laut Polizei einer der größten Drogen-Einzelfunde in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren. Die Drogen – etwa 16 000 Ecstasy-Pillen, mehrere Kilogramm Amphetamine und Marihuana sowie auch Kokain und Heroin – waren in Schränken im Wohnzimmer, einer Zwischendecke im Flur, in Küche und im Keller verteilt gewesen. „Einige Drogen waren bereits in szenetypischen kleinen Tütchen eingeschweißt“, sagte eine Staatsanwältin. Auch Messer und Schlagstöcke fanden die Beamten.

Der Verurteilte ist der Polizei kein Unbekannter. Sein „Strafregister“ enthält mehr als 20 Einträge, darunter mehrere einschlägige Strafen wegen Drogendelikten. So stand er zuletzt 2016 in Stade bei Hamburg wegen Drogenhandels vor Gericht. In der Zeit sei er schon nach Stavenhagen umgezogen, sagte der 55-Jährige vor Gericht. Weil er einem „Bekannten“ Geld schuldete, habe er die Drogen bei sich in der Wohnung „gebunkert“.

Wer dieser „Bekannte“ war, das sagte der Verurteilte nicht. Für das „Bunkern“ sollten ihm monatlich 350 Euro Schulden erlassen werden. Im Prozess spielten aber auch zwei rätselhafte Briefe eines mutmaßlichen Komplizen eine Rolle, der Verbindungen zur Rockerszene haben soll.