Langstreckenschwimmen : Nach Straße von Gibraltar und Belt jetzt die Müritz

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Extremschwimmerin Anke Höhne startet heute in Buchholz (Mecklenburgische Seenplatte), wie ein Sprecher des Vereins Wassersport Müritz e. V. am Freitag in Waren sagte. Der Verein werde die 46-Jährige auf der 31,5 Kilometer langen Tour in den Warener Stadhafen begleiten. Man rechne etwa zehn bis zwölf Stunden für den Schwimmversuch. Die Hamburgerin habe zuvor die Straße von Gibraltar und den Belt durchschwommen.