Landtag Schwerin : Neuer Plenarsaal eröffnet - Lammert als Gastredner 

Die Abgeordneten von Mecklenburg-Vorpommern nehmen für sich in Anspruch, im schönsten Landtag Deutschlands zu arbeiten. Das neoklassizistische Schloss mit hunderten Zinnen und Türmchen auf der Schlossinsel im Schweriner See ist Blickfang und beliebtestes Fotomotiv in der Landeshauptstadt. Das Gebäudeensemble, zu dem auch die im 16. Jahrhundert als erste protestantische Kirche Mecklenburgs errichtete Renaissancekapelle zählt, wird zu den bedeutendsten Bauten des Historismus in Europa gerechnet. Seit 1990 teilen sich Landtag und Schlossmuseum den einstigen Herrschersitz der Mecklenburger Herzöge. Der eher schlichte Plenarsaal im dritten Obergeschoss aber fiel bislang gegen die imposante Fassade ab. Nun haben die 71 Parlamentarier eine neue Heimstatt für ihre Debatten: Auf der gleichen Etage wurde im Bereich des schon 1913 durch einen Großbrand vernichteten Goldenen Saals ein neuer Plenarsaal errichtet. Die gesamten Umbauten kosteten laut Landtagsverwaltung 30 Millionen, der Plenarsaal selbst 7 Millionen Euro.