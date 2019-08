von svz.de

24. August 2019, 14:53 Uhr

In Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Samstag ein 63-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec-Fahrrad tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Mann ins Schlingern geraten und anschließend ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer und Rettungskräfte starb er noch am Unfallort.