Drastische Erziehungsmaßnahme : Neunjährige ausgesetzt - Haftstrafe für den Vater möglich

Kinderschutzbund empört, Jugendamt sieht keine Kindeswohlgefährdung

von Sebastian Kabst

07. Januar 2019, 20:00 Uhr

Das Ferienende bedeutet auch für viele Schüler die Rückkehr in einen geregelten Tagesablauf. Auch abends lange spielen und toben geht dann nicht mehr. Der Nachwuchs wird wieder früh ins Bett geschickt. Weil eine Neunjährige aus Stralsund am letzten Ferienabend jedoch nicht einschlafen wollte, griff ihr Vater zu einer drastischen Erziehungsmaßnahme. Laut Polizei setzte er seine neunjährige Tochter in der Nachbargemeinde Altefähr auf der Insel Rügen aus.

Mehr zum Thema Insel Rügen : Weil sie nicht einschlafen wollte: Vater setzt Tochter aus

„Die Aktion war vollkommen unangemessen und inakzeptabel“, sagt Cordula Lasner-Tietze. Für die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes gehe es jetzt vor allem darum, den Vorfall in allen Aspekten aufzuarbeiten. „Ziel muss es sein, dass das Vertrauen zwischen den Eltern und der Tochter wieder hergestellt wird und sich das Mädchen sicher fühlen kann, dass die Eltern künftig angemessen reagieren.“

Einen Schritt weiter geht ihr Kollege vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. „Das ist fahrlässige Kindeswohlgefährdung“, sagt Landesgeschäftsführer Carsten Spies.

Besteht der Tatbestand der Aussetzung?

Unter dem Tatbestand der Aussetzung droht dem Vater nun eine lange Haftstrafe. Voraussetzung dafür sei, dass eine Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung vorliegt. „Inwiefern es sich um den Tatbestand der Aussetzung handelt, muss jetzt die Staatsanwaltschaft entscheiden“, sagt Polizeisprecherin Nicole Buchfink. Ähnliche Fälle seien ihr nicht bekannt. Sollte der Tatbestand aus Sicht der Staatsanwalt in vollem Maße erfüllt sein, drohen dem Vater bis zu zehn Jahre Haft. Selbst in einem minder schweren Fall könnte eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren auf den 33-Jährigen warten.

Nachdem seine Tochter nicht einschlafen wollte, fuhr der Vater am Sonntagabend mit der Neunjährigen über den Strelasund in das etwa zehn Kilometer entfernte Altefähr. Dort setzte er nach Polizeiangaben das Kind an einer Straße aus und fuhr davon. Allein gelassen irrte das Mädchen durch die ihr unbekannte Umgebung, bis es bei Anwohnern klingelte und um Hilfe bat. Die Einheimischen informierten daraufhin die Polizei, die das Mädchen gegen 21 Uhr in ihre Obhut nahm.

Der Vater gab später gegenüber den Beamten an, nur so weit gefahren zu sein, dass seine Tochter das Auto habe nicht mehr sehen können. Ziel sei gewesen, zu zeigen, „wie gut sie es zu Hause hat“, sagten die Eltern.

Das Amt sieht keinen Handlungsbedarf

Der Vater rechtfertigt gegenüber der Polizei, dass er nach einer Weile an den Ort, an dem er seine Tochter ausgesetzt hatte, zurückgekehrt sei. Dort konnte er sie nicht mehr finden. Sofort habe der 33-Jährige angefangen nach seiner Tochter zu suchen – erfolglos. Um Unterstützung für die Suche zu bekommen, fuhr er nach Hause und holte seine Frau. Als das Ehepaar gemeinsam in Altefähr auf Rügen suchte, stieß es auf die Polizeibeamten, die das Kind in ihre Obhut genommen hatten. Die Neunjährige wurde nach Rücksprache mit dem Jugendamt des Kreises Vorpommern-Rügen der Mutter übergeben. Das Amt sieht keinen Handlungsbedarf. „Wir haben sofort Kontakt mit den Eltern aufgenommen. Die Eltern haben einen Riesenschreck bekommen, zeigen sich sehr kooperativ“, sagte ein Kreissprecher. Da die Familie bislang nicht auffällig gewesen sei, sehe das Amt keinen Ansatz wegen Kindeswohlgefährdung zu ermitteln. Gleichwohl hätten die Mitarbeiter die Familie jetzt im Blick.

Nummer gegen Kummer

Wenn es in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern mal knirscht, bietet der Verein „Nummer gegen Kummer“ verschiedene Hotlines: Kinder und Jugendliche können sich montags bis sonnabends kostenlos zwischen 14 und 20 Uhr an das Kinder- und Jugendtelefon wenden. Erwachsene erhalten beim Elterntelefon Beratung. Die Leitung ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr besetzt. Hilfe gibt es unter anderem auch bei der Caritas oder den zuständigen Jugendämtern.