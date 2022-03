Temperatursenkung : Nordkirche ruft zum Energiesparen in Kirchengebäuden auf

Die Nordkirche hat ihre Gemeinden zum Energiesparen aufgerufen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sollten die Gemeinden die Heizungen in den Kirchengebäuden um ein Grad drosseln, um den Energieverbrauch zu senken, teilte die Nordkirche am Dienstag mit. Als einfach umzusetzende Sofortmaßnahme trage die dauerhafte Senkung der Heiztemperatur in den Kirchen auch zur Entlastung der Energiekosten und zum Klimaschutz bei, heißt es in einem Schreiben, das an alle Kirchengemeinden, Propsteien und Bischofskanzleien verschickt wurde.

„Lassen Sie uns gemeinsam mit den Kirch...

