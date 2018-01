Rechtsextremismus : NPD soll Geldhahn zugedreht werden

Kein Geld vom Staat mehr für Verfassungsfeinde

von Udo Roll

25. Januar 2018, 21:00 Uhr

Der Landtag in Schwerin hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die rechtsextreme NPD möglichst rasch von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. SPD, CDU, Linke und BMV forderten in einem gemeinsamen Antrag die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens einzusetzen. „Wer den Staat und die Demokratie abschaffen will, darf nicht auch noch vom Staat dafür bezahlt werden“, erklärte Matthias Manthei von der BMV-Fraktion.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte die NPD Anfang 2017 als verfassungsfeindlich eingestuft, aber nicht verboten. Aus Sicht der Richter ist die Partei politisch zu unbedeutend für ein Verbot. Die Richter hielten es aber für juristisch vertretbar, der Partei die staatlichen Gelder zu entziehen. „Das war ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl“, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Über einen gemeinsamen Antrag der Länder zum Ausschluss der NPD von der Parteienfinanzierung werde im Februar im Bundesrat entschieden.

Auch die etwa 300 Mitglieder starke NPD in Mecklenburg-Vorpommern bekommt nach wie vor staatliches Geld, obwohl sie 2016 aus dem Landtag geflogen war. Rund 12 000 Euro erhielten die Rechten vergangenes Jahr vom Land. Nach Auffassung von Experten würde die Streichung staatlicher Gelder die NPD aber kaum in Existenznöte bringen. Die Partei habe längst andere Finanzierungsquellen aufgetan, um ihre Strukturen aufrechtzuerhalten, hieß es dazu vom Regionalzentrum für demokratische Kultur in Westmecklenburg. Den Geldhahn abzudrehen sei Symbolpolitik.

Für den Ausschluss der NPD von der Parteienfinanzierung hatte auch die AfD-Abgeordneten gestimmt. Fraktionschef Nikolaus Kramer kritisierte, dass die AfD bei Ausfertigung des Antrages ignoriert worden war. „Aus gutem Grund“, kommentierte Peter Ritter (Linke) ironisch. AfD-Mitglied Ralph Weber habe das NPD-Verbotsverfahren einst als „reine Geldverschwendung“ bezeichnet.

Auf Safari mit Dr. Weiß

Wer exotische Tiere kennen lernen will, geht am besten in den Tierpark. Ist leider nicht ganz billig. Alternativ empfiehlt sich ein Besuch im Landtag. Der ist hundertprozentig kostenlos, und über Tiere wird da auch ganz oft gesprochen. Als profunder Kenner der Artenvielfalt entpuppte sich gestern überraschend der Linken-Abgeordnete Wolfgang Weiß. Auf der Tagesordnung stand die Debatte über Waschbär, Marderhund und Mink. Biologie-Grundwissen. Weiß dagegen wünschte sich, dass man doch auch mal über die Asiatische Tigermücke, die Kräuseljagdspinne , den Ochsenfrosch und den Sikahirsch sprechen könne. Das war übrigens nur eine kleine Auswahl aus Weiß’ Tierleben. Wäre jedenfalls eine spannende Debatte. Der Vorschlag des Linken war aber leider nicht ernst gemeint.

"Einfach nur peinlich"

Nachdem ein Abgeordneter der AfD sich im Landtag mit einer nahezu wortgleich aus dem Internet abgekupferten Rede blamiert hat, gibt es in der Fraktion Redebedarf. „Das werden wir natürlich auswerten“, kündigte Fraktionschef Nikolaus Kramer an. Zu möglichen Konsequenzen wollte er sich nicht äußern. Aus Parlamentskreisen war zu hören, dass es nach der peinlichen Vorstellung von Christoph Grimm innerhalb der Fraktion ordentlich gebrodelt habe. Grimm machte für das Plagiat einen seinen Mitarbeiter verantwortlich. „Einfach nur peinlich“, kommentierten Parlamentarier die Erklärung.