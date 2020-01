Heute im Landtag : Opposition dominiert

von

30. Januar 2020, 18:10 Uhr

Gleich drei Anträge der Linken und einer der rot-schwarzen Koalition stehen heute auf der Tagesordnung: Die Oppositionsfraktion fordert, nur noch Fördermittel an die Unternehmen auszureichen, die Tarif oder vergleichbare Gehälter zahlen, will Flüchtlingskindern aus den Lagern in Griechenland einen Patz in MV bieten und möchte mehr für frei zugängliches WLan tun. SPD und CDU machen sich hingegen für den Impfschutz in Altenpflegeeinrichtungen stark.