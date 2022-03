Mecklenburg-vorpommern : Personalzuwachs: 103 neue Bundespolizisten im Norden

Bei der Bundespolizei im Norden haben insgesamt 103 neue Polizistinnen und Polizisten ihre zweieinhalbjährige Ausbildung beendet. Nie zuvor habe die nördlichste aller Bundespolizeidirektionen eine so große Anzahl von Laufbahnabsolventen zur Verstärkung ihrer Inspektionen und Dienststellen begrüßt, hieß es am Dienstag in Bad Bramstedt. Eingesetzt werden soll das neue Personal demnach in den Polizeiinspektionen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit. Im Nordosten hat die Bundespolizei sowohl in Rostock, Stralsund als auch Pasewalk Dienststellen.

