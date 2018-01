Konferenz in Linstow : Pflegeheim 600 Euro teurer?

Fachkräftemangel verschärft Kostendruck auf Einrichtungen. Bewohner und Sozialhilfeträger sind Leidtragende.

von Karin Koslik

23. Januar 2018, 20:55 Uhr

Diese Botschaft hört niemand gern: „Die Preise in der Pflege steigen deutlich, man könnte fast sagen dramatisch“, erklärte der Landesbeauftragte des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Sven Wolfgram, heute auf einer Qualitätskonferenz in Linstow. In den Nachbarländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt hätten die meisten Einrichtungen die Zuzahlungen ihrer Bewohner bereits um 600 bis 700 Euro pro Monat erhöht. Ähnliche Steigerungen stünden in absehbarer Zeit auch hierzulande ins Haus. Der bpa erarbeite gerade im Rahmen einer Arbeitsvertragsrichtlinie landesspezifische Entgelttabellen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der Pflegeanbieter im Nordosten gesichert werden soll. Denn ein Problem hätten alle Bundesländer gleichermaßen: Aufgrund des immensen Fachkräftemangels können sich ausgebildete Altenpfleger aussuchen, wo sie arbeiten – und da spiele die Vergütung eine immer größere große Rolle.

Ausgebildete Altenpfleger und -pflegerinnen in Mecklenburg-Vorpommern verdienten 2016 dem Entgeltatlas der Bundesanstalt für Arbeit zufolge monatlich im Durchschnitt 2180 Euro. Zum Vergleich: Arzthelferinnen bekamen 1849 Euro, Bäckergesellen 1600 und Verkäufer/-innen 1640 Euro. In den alten Bundesländern werden in der Pflege allerdings bis zu 750 Euro mehr bezahlt, weiß bpa-Landesvorsitzender Michael Händel, der ein Heim in Lüdersdorf leitet, wenige Kilometer von Lübeck entfernt. Wenn er nicht wenigstens 2300 Euro bieten würde, bekäme er keine Stelle besetzt, so Händel.

Auf 100 offene Stellen in der Pflege kommen aktuell gerade einmal 30 Arbeitssuchende, so Sven Wolfgram. Es dauerte deshalb im Durchschnitt bereits 170 Tage, bis Stellen in der Altenpflege wiederbesetzt werden könnten – nur Lokführer seien noch begehrter. Einrichtungen mit freien Stellen müssten oft einen Aufnahmestopp verhängen oder sogar Betten abbauen, um die gesetzlich vorgeschriebene Fachkräftequote von 50 Prozent dennoch einzuhalten.

Die Wartelisten, die fast alle stationären Einrichtungen führten, würden so noch länger. Und auch so mancher ambulante Pflegedienst würde keine neuen Kunden mehr annehmen. Für diejenigen, die Pflege brauchen, bedeuten Kostensteigerungen, dass sie möglicherweise noch tiefer in die eigene Tasche greifen oder dass sie ihre finanzielle Selbstständigkeit verlieren und die Pflegekosten von der Sozialhilfe übernehmen lassen müssen, heißt es beim bpa. Schon jetzt bezieht etwa ein Drittel der Heimbewohner im Land Sozialhilfe, weil ihre Rente nicht ausreicht, um den Eigenanteil aufzubringen. Künftig könnte diese Quote auf bis zu 60 Prozent steigen. „Eine immense Mehrbelastung für die Sozialhilfeträger“, weiß bpa-Chef Händel.

Diverse Politiker würden zwar mahnen, dass Kostensteigerungen nicht zu Lasten von Heimbewohnern oder deren Angehörigen gehen dürften. Doch das sei genauso verlogen wie öffentliche Appelle, gute Pflege auch gut zu bezahlen, kritisiert Sven Wolfgram. Denn die Frage sei doch, wer das bezahlen soll. Das müsse endlich klar gesagt werden – und, wenn gewollt, über eine Gesetzesänderung die Grundlage dafür geschaffen werden, dass die Pflegekassen dafür aufkommen.