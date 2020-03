Waren an der Müritz : Polizisten bringen zwei ausgebüxte Ponys zurück auf Koppel

Die beiden Ponys spazierten am Mittwochmittag durch den Ort.

von Marc Niedzolka

25. März 2020, 20:36 Uhr

Polizisten haben zwei ausgebüxte Ponys in Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wieder zurück auf ihre Koppel gebracht. Die beiden Ponys spazierten am Mittwochmittag durch den Ort, wie die Polizei auf Twitter berichtete.

Zwei ausgebüxte Ponys haben heute die Beamten in Waren auf den Plan gerufen.



Bei bestem Sonnenschein spazierten die🐴🐴in der Otto-Intze-Straße in Waren umher, bevor die Beamten sie einfangen und wieder zurück auf die Koppel treiben konnten. #goodjob pic.twitter.com/vWlj4qIs29 — Polizei Mecklenburgische Seenplatte (@Polizei_MSE) March 25, 2020

Die Beamten fingen die zwei Ausreißer wieder ein und brachten sie zurück auf die Koppel.