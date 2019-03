Ueckermünde : Polizisten schlagen Autoscheibe ein, um Reichsbürger festzunehmen

55-Jähriger muss sich wegen mehrerer Delikte verantworten.

von Hannes Stepputat/dpa

01. März 2019, 12:59 Uhr

Wegen zahlreicher Verstöße wird sich ein mutmaßlicher Reichsbürger aus der Region Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verantworten müssen. Der 55-Jährige war am Donnerstag Polizisten in der Stadt aufgefallen, weil der TÜV seines Autos überfällig war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Trotz Aufforderung habe er zunächst nicht angehalten und schließlich auf einem Parkplatz alle Türen verriegelt. Er soll die Beamten als „Angestellte der Firma BRD“, die kein Recht zur Kontrolle hätten, bezeichnet haben.

Als er den Motor wieder anstellte, schlugen die Einsatzkräfte die Beifahrerscheibe ein und zogen den Mann ins Freie, hieß es. Er habe alle Angaben zur Person verweigert, in seinem Auto, das zudem nicht zugelassen gewesen sei, seien Fantasiedokumente und ein verbotenes Messer gefunden worden.

Erst auf dem Revier wurde er den Angaben zufolge identifiziert. Gegen ihn werde nun wegen Widerstands, falscher Namensangabe, Verstoß gegen das Waffengesetz, die Zulassungsverordnung und das Versicherungsgesetz ermittelt.