Zusammenarbeit Deutschland-Polen : Pomerania-Gemeinschaft: EU-Kürzungspläne müssen weg

Grenzübergreifender Rettungsdienst, Telemedizinprojekte, viele Begegnungen zwischen Polen und Deutschen - all das funktioniert seit Jahren über die Pomerania-Gemeinschaft. Die Kommunen sehen ihre Arbeit durch EU-Kürzungspläne nun stark gefährdet.

von Winfried Wagner

30. November 2018, 14:39 Uhr

Die Kommunen an der deutsch-polnischen Grenze haben mit harscher Kritik auf die Kürzungspläne der EU-Kommission reagiert.„Wenn diese Pläne durchkommen, ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit tot“, sagte der Vizepräsident der Kommunalgemeinschaft Pomerania, Lothar Großklaus, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald). Die Schweriner Landesregierung habe auch nach dem Besuch in Brüssel bisher kein Konzept erkennen lassen, wie die Kürzungen von bis zu zwei Dritteln der Gelder abgewendet werden könnten. Zuvor hatte die Mitgliederversammlung eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.

Darin wird die Beibehaltung der bisherigen Programmregionen und ab 2021 eine eher höhere Unterstützung als bisher gefordert. Derzeit steht der Region, die von der Ostsee bis in die Höhe von Berlin reicht, 134 Millionen Euro über sieben Jahre zur Verfügung.„Die dünn besiedelte Grenzregion zu Polen ist ein strukturschwacher Raum und der muss gefördert werden“, verlangte Großklaus, der lange Jahre Vizelandrat in Vorpommern-Rügen war. Die EU-Kommission verwechsle bei den Vorschlägen anscheinend die dicht besiedelten Gebiete zu Holland und Belgien mit den viel dünner bewohnten Regionen an der polnischen Grenze. „Die westlichen Grenzregionen sind wirtschaftlich stärker aufgestellt und werden viel länger unterstützt als wir“, sagte Udo Hirschfeld von der Pomerania-Geschäftsstelle in Löcknitz.

Bisher wurde die Förderung aus Brüssel nach der Einwohnerzahl der Pomerania-Region, das sind fünf Kreise von Vorpommern-Rügen bis Barnim, gerechnet. Dort leben rund eine Million Menschen. Nach den EU-Vorschlägen soll das Territorium nur noch 25 Kilometer auf jeder Seite der Grenze zählen. Damit würden mehrere Kreise herausfallen und nur noch 25 bis 30 Prozent der Bewohner zählen.

Mit den Fördermitteln wurden zuletzt Projekte angeschoben, die über mehrere Jahre das Zusammenleben der Menschen beiderseits der Grenze verbessern. Dazu gehören der Rettungsdienst, das Erlernen der Nachbarsprachen und ein Vorhaben „Gesunde Kinder in gesunden Kommunen“. Dazu kommen etliche Beratungsstellen, unter anderem für polnische Bürger, die sich immer zahlreicher auf deutscher Seite niederlassen, viele Vereins-, Schul- und andere Partnerschaften sowie ein grenzüberschreitendes Programm für frühe Diagnose und Behandlung seltener Erkrankungen von Neugeborenen.

Wenn man bei diesen Vorhaben kürzt, gefährdet man die deutsch-polnische Zusammenarbeit, sagte der Neustrelitzer Bürgermeister Andreas Grund (parteilos). Dabei funktioniere das Verhältnis mit Polen auf kommunaler Ebene am besten. Sollten die EU-Pläne nicht geändert werden, drohe die gesamte Region von Rügen über Demmin, Pasewalk, Prenzlau bis Eberswalde wieder weit zurückzufallen, erklärte Großklaus.

Auch die Landesregierung in Potsdam müsse sich endlich dieses Problems annehmen, forderte Jörn Kitzing von der IHK Ostbrandenburg.

Am 4. und 5. Dezember soll in Goleniow bei Stettin wieder der Begleitausschuss tagen, an dem die Länder beteiligt sind. Zehn teils große Projekte sollen beschlossen werden. Der CDU-Europaabgeordnete Werner Kuhn hatte Gespräche mit der EU-Kommission angekündigt und sieht Chancen für Änderungen über das EU-Parlament.