Ausstellungsjahr 2019 in MV : Porzellan und Porträts

Von Marcel Duchamp bis Walter Kempowski: Als Ausstellungshöhepunkte 2019 werden Sonderschauen der großen Museen zu diversen Jubiläen gezeigt.

von Iris Leithold

01. Januar 2019, 20:00 Uhr

Das Ausstellungsjahr 2019 hält in Mecklenburg-Vorpommerns großen Museen einige Höhepunkte bereit. Zwei Künstler, wie sie verschiedener kaum sein können, prägen das Ausstellungsjahr im Staatlichen Museum Schwerin: der Kosmopolit Marcel Duchamp und der Begründer der mecklenburgischen Landschaftsmalerei, Carl Malchin. Vom 29. März bis 26. Mai gibt das zehnjährige Jubiläum des Duchamp-Forschungszentrums am Staatlichen Museum den Anlass, den Künstler-Rebell mit der Ausstellung „Marcel Duchamp: Das Unmögliche sehen“ zu würdigen. Ein Symposium mit dem Titel „Die Erfindung der Gegenwart“ soll vom 26. bis 28. April dem Erfinder der „Ready Mades“, wie dem berühmten Pissoir, nachspüren.

Das Staatliche Museum hatte in den 1990er Jahren eine umfangreiche Sammlung von Werken Marcel Duchamps (1887-1968) angekauft und ein Forschungszentrum errichtet. Duchamp setzte Alltagsgegenstände als Kunstwerke in Szene und wurde damit weltberühmt.

Carl Malchin ist die Sonderausstellung „Von Barbizon bis ans Meer. Carl Malchin und die Entdeckung Mecklenburgs“ vom 5. Juli bis 6. Oktober gewidmet. Sie zeigt französische Landschaftsmaler der Schule Barbizon und vor allem den Mecklenburger Carl Malchin, der die Pleinairmalerei – das Skizzieren der Natur mit Ölfarben im Freien – erfolgreich auf Norddeutschland übertrug.

Ab dem 11. Oktober sollen dann im Schweriner Schloss in der Schau „Königliche Geschenke“ Porzellane der Berliner Manufaktur für den mecklenburgischen Hof präsentiert werden. Zu den kostbaren Geschenken unter Fürsten des 19. Jahrhunderts gehört den Angaben zufolge Porzellan nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel und Johann Gottfried Schadow.

Das Kulturhistorische Museum Rostock feiert gemeinsam mit der Universität Rostock das 600. Jubiläum der Hochschule. Sie gilt als älteste Nordeuropas. Im Mittelpunkt der Ausstellung „Menschen. Wissen. Lebenswege“ vom 20. Juni bis 30. November sollen berühmte Studenten, Forscher und Lehrende der Rostocker Alma Mater stehen. Dazu gehören der Astronom Tycho Brahe (1546-1601), der Archäologe Heinrich Schliemann (1822-1890) oder der Schriftsteller Walter Kempowski (1929-2007).

Kempowski wird mit einer eigenen Ausstellung ab dem 14. Dezember gewürdigt. Unter dem Titel „Alles frei erfunden“ geht es um die Romane der sogenannten Deutschen Chronik, mit denen Kempowski seiner Heimatstadt Rostock ein literarisches Denkmal setzte. Die Schau wird gemeinsam vom Kulturhistorischen Museum und dem Kempowski-Archiv zusammengestellt. Anlass ist der 90. Geburtstag des berühmten Schriftstellers.

Vom 7. Februar 2019 bis 12. Januar 2020 wird im Historisch-Technischen Museum Peenemünde die Sonderausstellung „Krieg oder Raumfahrt? Die Versuchsanstalten Peenemünde in der öffentlichen Erinnerung seit 1945“ gezeigt. Sie stellt die unterschiedlichen Formen der Erinnerung an Peenemünde in ihrem zeitlichen Wandel und ihren räumlichen Unterschieden zwischen Ost und West vor, wie ein Museumssprecher sagt. „Die Erzählungen werden nach ihren kulturellen Hintergründen befragt.“ Wie an Peenemünde erinnert wurde, verrate viel über den Umgang mit dem Nationalsozialismus und auch über die Bedeutung von technischem Fortschritt für die Kultur der Hochmoderne.

Die Ausstellung nutze neueste Forschungsergebnisse aus dem laufenden Forschungsprojekt „Meta-Peenemünde. Das Bild der rüstungstechnischen Versuchsanstalten im kulturellen Gedächtnis“, einer Kooperation des Museums mit der TU Braunschweig.

In diesem Jahr wird es am Pommerschen Landesmuseum in Greifswald eine Baustelle geben. Die Galerie ist bereits seit dem Ende der Dänen-Ausstellung geschlossen, die „Publikumslieblinge“ der Sammlung werden seitdem im nebenan gelegenen Konventhaus ausgestellt, wie eine Sprecherin erklärte. Die Galerie des Pommerschen Landesmuseums werde in den nächsten Jahren mit dem Schwerpunkt Romantik umgestaltet. Als Neubau komme eine „Kapelle“ hinzu, die den Besucher auf das Werk von Caspar David Friedrich einstimmen soll. Vor den eigentlichen Bauarbeiten soll eine archäologische Ausgrabung stattfinden, da sich das Pommersche Landesmuseum auf einem mittelalterlichen Klostergelände befindet. Die Landesgeschichte sei vom Umbau nicht betroffen, die Ausstellung könne ohne Einschränkung besucht werden.

Die neue Geschäftsführerin der Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow, Magdalena Schulz-Ohm, rückt in ihrer ersten großen Ausstellung im Sommer einen bislang wenig beachteten Aspekt im Schaffen Ernst Barlachs (1870-1938) ins Zentrum: Barlach soll von Mai bis in den Herbst hinein als Porträtist vorgestellt werden. Genaueres wurde noch nicht verraten. Der expressionistische Zeichner, Schriftsteller und Bildhauer lebte und arbeitete seit 1910 in Güstrow.