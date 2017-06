Schlosssanierung Ludwigslust : Pracht am Boden

vergrößern 1 von 2 Foto: Grit Büttner 1 von 2

Die eigentliche Schönheit im Schloss Ludwigslust, dem kleinen „Versailles des Nordens“, findet sich zu Füßen der Besucher. „Das Denkmal lebt weniger von Stuck und Prunk, sondern von seinen wertvollen Market-terieböden, dem historischen Parkett“, sagt Bauingenieurin Steffi Dahl, Projektleiterin beim landeseigenen Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL). Auf die herrlichen Holzböden in der einstigen herzoglichen Residenz seien zu DDR-Zeiten Teppich und Linoleum geklebt worden, Kleisterreste müssten nun wieder entfernt werden.

Die Böden in jedem Raum seien einzigartig und schwer zu restaurieren, sagt Parkettbauer Andreas Assing aus Hirschfeld bei Zwickau (Sachsen). „Hier wiederholt sich kein einziges Muster.“ Beim Anblick der zugespachtelten Fußböden blute ihm das Herz. „Da ist früher viel Unfug getrieben worden.“

Hintergrund Schloss Ludwigslust wurde von Herzog Friedrich von Mecklenburg-Schwerin zwischen 1772 bis 1776 nach Plänen des Hofbaumeisters Johann Joachim Busch erbaut und bildet den Mittelpunkt einer spätbarocken Stadtanlage. Das Ensemble ist einmalig in Norddeutschland. Im März 2016 wurde nach fünfjähriger Sanierung der Ostflügel wiedereröffnet. Die Ausstellung zeigt die Menagerie-Serie von Jean-Baptiste Oudry, historische Uhren, Meissener Porzellan, Hamburger Silberobjekte, Korkmodelle, Elfenbeinarbeiten und Gemälde vom Hofe.

Derzeit nehmen die Parkettexperten die historischen Dielen in Augenschein und bereiten die Sanierung vor. Mit Metalldetektoren ergründen sie, wo Nägel und Schrauben die Konstruktion darunter halten. Nur so lasse sich das Parkett dann aufnehmen, ohne es zu beschädigen. Der Unterbau müsse womöglich komplett erneuert werden, vermutet Architekt Eberhard Lange.

Schloss Ludwigslust wurde von 1772 bis 1776 nach Plänen des Hofbaumeisters Johann Joachim Busch errichtet und diente bis 1837 den Herzögen von Mecklenburg-Schwerin als Residenz. In den ersten Sanierungsabschnitt im Ostflügel flossen rund 13 Millionen Euro, drei Viertel davon EU-Geld. Von 2011 bis 2016 wurden 20 Räume restauriert und statisch ertüchtigt. Für die zweite Runde, die das Erdgeschoss im Osten und den Westflügel des Gebäudes umfasst, sind noch einmal zehn Millionen Euro kalkuliert. Nach Vorarbeiten, Fachgutachten und Ausschreibungen soll die eigentliche Restaurierung von Ende 2018 bis 2020 dauern.

2021 ist die Eröffnung des wiedervereinigten Schlossmuseums geplant. Das Ergebnis werde mit Spannung erwartet: Erstmals könne dann ein direkter Vergleich zwischen Ost und West im Schloss, also dem Herren- und dem Damenteil, gezogen werden, sagt Dahl. Überraschungen seien programmiert. So wurde im Ostflügel bereits eine 30 Meter lange Gemäldegalerie wiederentdeckt, die im 19. und 20. Jahrhundert in kleine Zimmer aufgeteilt worden war. Die Trennwände kamen nun raus, die Galerie wurde als Ganzes wiederhergestellt und mit hundert Bildern in dichter barocker Hängung neu bestückt.

Der westliche Damenflügel mit den Privaträumen der

Herzogin werde in Design und Ausstattung, die weitgehend originalgetreu hergerichtet würden, sehr „weiblich“ erscheinen, beschreibt Dahl die Besonderheit. Allein die textilen Wandbespannungen, die für sechs Räume bereits fertig gewebt bereitliegen, spiegelten mit ihren floralen Mustern den damaligen Zeitgeschmack der Frauen wider.

„An die Wände kommt ein Feuerwerk der Farben, blau, grün, rot, gelb“, beschreibt die Ingenieurin. Provisorische Reparaturen der Wände, bei denen in der Vergangenheit alte Zeitungen zum Löcherstopfen verwendet wurden, müssten rückgängig gemacht und durch nachgebildete Tapeten ersetzt werden.

Erstaunliches brachte Bernd Possenau, seit 1986 Hausmeister von Schloss Ludwigslust, im Dachstuhl zutage. Das oberste Geschoss soll mangels Geld nicht saniert und als Lager genutzt werden. Possenau kennt praktisch jeden verwunschenen Winkel im Schloss. Vor Jahren schon stieß er bei einem seiner Rundgänge auf historische Toiletten, Plumpsklos, die der Herzog für die Dienerschaft einrichten ließ. Die Fotos von den stillen Örtchen, welche es so heute nicht mehr gebe, wolle er nun den Restauratoren zur Verfügung stellen.