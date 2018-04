Bachredner Eddy Steinfatt : Aus dem Bauch heraus

Mit seinen Puppen wird Eddy Steinfatt die Besucher unseres Pressefestes ab 12.10 Uhr unterhalten

von Franziska Sanyang

19. April 2018, 16:26 Uhr

Mit Vogel „Tutti“ fing vor 40 Jahren alles an. In der Schreinerei seines Vaters bastelte Eddy Steinfatt aus Malliß seine erste Puppe. Eigentlich sollte er den Familienbetrieb später auch übernehmen. „Aber ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt“, erzählt der heute 55-Jährige mit einem Schmunzeln. Stattdessen startete Steinfatt seine Bauchredner-Karriere. „Das war es, was ich machen wollte!“

Auf der Bühne stand er schon vorher. „Ich war als Kunstpfeifer beim Arbeiter-Varieté Wittenberge“, erzählt er. Bereits 1976 habe seine Künstler-Karriere begonnen. Mit einer besonderen Begabung brachte der damals Zwölfjährige die Zuschauer in der TV-Sendung „Außenseiter Spitzenreiter“ zum Lachen. Er aß Pudding und pfiff – und zwar beides gleichzeitig. Der Grundstein für sein Bühnenleben war gelegt.

Und noch heute arbeitet Eddy Steinfatt erfolgreich als freiberuflicher Künstler. „Es ist natürlich ein Fulltime-Job“ – der Mallißer kümmert sich selbst um Werbung, Booking und steht natürlich als Bauchredner auf der Bühne.

Allerdings nicht mehr mit „Tutti“. Den Vogel hat er nach 30 Jahren in Rente geschickt. Heute unterhält er seine Zuschauer mit der schönen „Gina“, „Roberto Blanko“ oder dem Matrosen „Karlchen“. Seine Lieblingspuppe ist allerdings der Strauß „Angie“ – benannt nach Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Die Puppe ist ein bisschen frech und ein echter Besserwisser“, sagt Eddy Steinfatt über sie. Für ihn das Beste an seiner Kunst: „Meine Puppen dürfen aussprechen, was andere nur denken.“

In der Region und darüber hinaus ist der Bauchredner bekannt. Ob Stadtfest oder Geburtstagsfeier – mit seinem Programm ist er in den letzten Jahrzehnten schon viel herumgekommen. Er trat sogar auf Kreuzfahrtschiffen auf und bereiste so die ganze Welt.

Sein größter Auftritt war auf dem Pressefest in Dresden vor 5000 Zuschauern. Auch bei den Schweriner Veranstaltungen stand er früher immer auf der Bühne. Natürlich darf der Bauchredner auch bei unserem Familien-Pressefest am Sonntag nicht fehlen. Von 12.10 bis 12.45 Uhr gehört die Bühne am Bertha-Klingberg-Platz seinen Puppen und ihm. „Die Zuschauer dürfen sich auf eine bunte Mischung und freche sowie ein bisschen poetische Dialoge mit uns freuen“, macht er auf sein Programm neugierig. „Es wird etwas für Klein und Groß dabei sein.“ Auch wenn sich der Künstler aufs Pressefest freut, verrät er: „Ich habe vor jedem Auftritt immer noch ein bisschen Lampenfieber.“