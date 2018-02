SVZ-Pressefest : Ein Volksfest rund um die Presse

Reaktionen und Erinnerungen zur Neuauflage unserer Traditionsveranstaltung für Sie zusammengefasst

15. Februar 2018, 21:00 Uhr

Wir lassen für Sie, liebe Leser, das Pressefest unserer Zeitung wiederaufleben. Vorher erinnern wir uns gemeinsam an das Spektakel zurück.

Eine tolle Idee, so eine Neuauflage für das SVZ-Pressefest und bestimmt sehr interessant, denn die Pressefreiheit darf nicht als selbstverständlich angesehen werden und muss gepflegt werden. Kein Populismus, keine Lügenpresse, keine Panikmache... Ich wünsche mir den Erhalt unserer schönen deutschen Sprache und keine weitere „Verdenglischung“ und hier könnte die Presse ein gutes Vorbild sein. Vorschlag: Da dieses Jahr das Altstadtfest ausfällt, warum nicht ein Fest rund um die Presse/Pressefreiheit mit Informationen, Kultur, Sport, Politik, alles worüber die Zeitung sonst berichtet – vereint auf einem Volksfest, zum Anfassen, Fragen können beantwortet werden, natürlich darf der Spaß nebenbei nicht fehlen, da wäre dann der Kulturanschluss zum Theater gefragt. Es wäre eine gute und ungezwungene Gelegenheit, die Presse der Jugend näherzubringen in jeder Beziehung. Für den Verlag selbst dürfte das doch eine indirekte gute Werbung sein und für mehr Leser sorgen (...). - Ute Moldenhauer, Schwerin

Das von Ihnen vorgesehene Pressefest kann die vergangenen Pressefeste nicht ersetzen. Die vergangenen Pressefeste gingen über drei Tage. Darin waren neben Veranstaltungen auf zwei Bühnen unter anderem zwei Boxveranstaltungen auf der Freilichtbühne. So waren eine Boxveranstaltung mit einer Stadtauswahl aus Hamburg, die dann am Freitag stattfand, Sonntag waren andere Boxstaffeln vertreten. Die Sonntagveranstaltung wurde zeitlich so eingeordnet, dass die Besucher rechtzeitig zum Feuerwerk am Alten Garten kamen. In das Feuerwerk wurde das Schloss einbezogen. Versuchen Sie über , wenn vorhanden, ein oder mehrere Archive über Pressefeste einzubeziehen. Ich finde Ihre Idee gut, hoffentlich treffen Sie den Nagel auf den Kopf. - Klaus Weinert

Das Pressefest war immer ein besonderes Erlebnis für Sabine Metjen aus Schwerin. Gut in Erinnerung geblieben ist ihr das Jahr 1965. Lange hatte sich die damals 14-Jährige auf das Spektakel gefreut. Leider wurde daraus nichts. „Ich hatte kurz vorher eine Mathearbeit verhauen, sodass mein Vater mir nicht erlaubte, zum Pressefest zu gehen, obwohl meine Mädels schon vor der Tür standen“, erinnert sich die heute 67-Jährige lachend zurück. Damals war ihr nicht danach zumute. „Ich sollte den ganzen Tag lernen, daraus wurde aber nichts, weil ich nur geheult hab. Ich wär so gerne dabei gewesen.“ Immerhin: „Ich weiß zwar nicht, ob es was gebracht hat, aber ich wurde in diesem Jahr versetzt.“

Das war immer toll und einmal einen kleinen Eintritt gezahlt, gehörten Alter Garten und die anschließenden Parkanlagen zur Entdeckung dir. Stellenweise konnte man kaum treten und auf dem Alten Garten fanden immer historische Modeschauen statt.“ - Doris Henning (Facebook)

