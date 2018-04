SVZ-Pressefest : Eine schöne Erinnerung aufleben lassen

48 Jahre ist es her, dass Anke Pingel, heute Hüselitz, mit dem Maskottchen des SVZ-Pressefestes posierte.

von Franziska Sanyang

10. April 2018, 11:45 Uhr

Als niedliche Sechsjährige in Pünktchenkleid und Kniestrümpfen lächelte sie 1960 bei der Großveranstaltung unserer Zeitung schüchtern in die Kamera. „Ein Foto mit dem Bären ist eine Erinnerung an die schönen Pressefeste der Zeitung“, so die Schwerinerin heute.

Am 22. April wollen wir mit einem Familien-Pressefest diese Erinnerung wieder aufleben lassen. Von 11 bis 18 Uhr wird es auf dem Schweriner Bertha-Klingberg-Platz viele Überraschungen, Einblicke in den Redaktionsalltag und ein buntes Bühnenprogramm geben. In guter Tradition wird auch eine Pressefest-Tombola veranstaltet werden. 66 wertige Preise warten auf die Gewinner. Hauptgewinn ist ein Ford Fiesta, den unsere Zeitung gemeinsam mit dem Schweriner Autohaus Hugo Pfohe verlost. Die Tombola-Lose sind für unsere Abonnenten ab sofort kostenlos in den Geschäftsstellen erhältlich.