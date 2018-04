20.000 begeisterte Besucher : Fulminante Pressefest-Neuauflage

Das war ein voller Erfolg: Fast 20000 Besucher schlängelten sich im Laufe des Sonntags über den Bertha-Klingberg-Platz, um mit Familie, Freunden und dem medienhaus:nord die Neuauflage des Pressefestes zu feiern.

von Carlo Ihde

22. April 2018, 18:45 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein nutzten viele den Shuttle-Service mit der historischen Tatrabahn, um zum Festgelände am Burgsee zu kommen. Mit dem Pressefest an die Tradition aus DDR-Zeiten anzuknüpfen, habe sich im Team wie von selbst ergeben, „weil die Kollegen im Haus bei jedem Gespräch darüber noch immer lebendige Vorstellungen davon hatten, wie es früher einmal war“, sagt Chefredakteur Michael Seidel.

Nach den Aufrufen in der Tageszeitung wurde schnell klar, dass es sich bei den Lesern ähnlich verhält. „Zeitunglesen gehört damals wie heute dazu“, sagt Schwerins frühere Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow und ergänzt sichtlich beeindruckt von der Menge an Gästen: „Der Zuspruch ist da, die Stadt ist wirklich voll.“ Auch der aktuelle Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) war mit Sohn Bela gekommen und nutzte die Gelegenheit, sich mit vielen Schwerinern auszutauschen. Er war begeistert von der Idee der Zeitung, das Pressefest wieder aufleben zu lassen.

Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) schlenderte mit Familie am Nachmittag über den Platz, der vor seiner Haustür liegt. „Wenn man sieht, wie gemischt das Publikum ist, von ganz jung bis ganz alt, dann kann man wirklich von einem Fest für die ganze Familie reden“, sagt Tim Lindemann, Moderator des bunten Bühnenprogramms. Was im Anschluss an die Tradition nicht fehlen durfte, war die große Tombola. Knapp 2000 Lose gingen in die Lostrommel, die Chance auf einen der 66 Preise war damit ziemlich groß.

Mit dem nagelneuen Ford Fiesta vom Autohaus Hugo Pfohe durfte Marion Cornehl aus Lübz nach Hause fahren. Über die Chancen einer Fortsetzung im nächsten Jahr sagt Chefredakteur Michael Seidel: „ Wenn die Gäste schon vor dem offiziellen Start Schlangestehen, ist das ein eine große Bestätigung für uns. Die Zeitung erhält ein Gesicht und wird greifbar. Mein größter Wunsch ist, dass wir als Medienhaus nach der positiven Rückmeldung daran anknüpfen und eine regelmäßige Veranstaltung daraus machen.“