SVZ-Pressefest am 28. April : Tombola: Mit dem Fiesta auf Tour

Auch in diesem Jahr gibt es bei der Pressefest-Tombola wieder ein Auto zu gewinnen

von Wibke Niemeyer

22. März 2019, 19:00 Uhr

Früher Trabi, heute Fiesta: Auch in diesem Jahr ist der Hauptgewinn bei der Tombola unseres Pressefestes am 28. April in guter Tradition wieder ein Auto: ein Ford Fiesta Trend 1,1 52kW (70PS) in Chroma-Blau Metallic.

Weiterlesen: Wie ein Stern - Frank Schöbel feiert mit unseren Lesern

„Wir haben uns für eine attraktive Farbe entschieden“, sagt Eduard Schmidt, Verkaufsleiter bei Hugo Pfohe Ford in Schwerin. Das Autohaus stellt den Dreitürer bereit. „Wir sind als Leser mit der ,Schweriner Volkszeitung’ und als Autohaus mit der Region verbunden“, sagt Schmidt. Deshalb sei es für das Unternehmen, das dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum begeht, selbstverständlich, das Pressefest zu unterstützen.

„Der Fiesta ist seit der Wende mit das erfolgreichste Auto“, fügt der Verkaufsleiter hinzu – und nach wie vor ein Verkaufsschlager. Denn hier stimmen sowohl das Preis-Leistungs-Verhältnis als auch, dass das Modell zuverlässig und sparsam zugleich ist. Der zu verlosende Fiesta besticht aber zusätzlich durch seine Ausstattung: Klimaanlage, Audiosystem, Fahrspurassistent, Winterpaket mit Frontscheiben- und Sitzheizung, elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Bordcomputer, Ganzjahresreifen und viele weitere Extras. „Wer das Auto gewinnt, kann sich freuen“, so Schmidt.

Auch für Marion Cornehl, Gewinnerin des Autos bei der Pressefest-Neuauflage im vergangenen Jahr, war das Auto ein Glückstreffer. Denn der Gewinn kam zur richtigen Zeit: „Unser Auto war 13 Jahre alt und wir haben uns schon nach einem neuen umgeschaut“, erzählt sie. Dass sie gewonnen hatte, „habe ich erst realisiert, als ich drinsaß.“ Doch drei Monate musste sie warten. „Wir wollten gerne ein Automatikgetriebe und einen Viertürer. Das Autohaus ist auf unsere Wünsche eingegangen“, so Cornehl, die das Auto nicht nur im Alltag zum Einkaufen nutzt, sondern auch um den Sohn und seine Familie in Hamburg zu besuchen.

Coupon gegen Glückslos eintauschen

Ein Pressefest ohne Tombola – das ist undenkbar! Auch beim Pressefest am 28. April gibt es natürlich eine große Verlosung mit vielen tollen Gewinnen. Zum Ende der Veranstaltung, ab 17.45 Uhr, werden die drei Hauptpreise live auf der Bühne verlost.

Auch die Gewinner der weiteren Preise werden am Nachmittag bekanntgegeben. In diesem Jahr gibt es eine Änderung: Die Lose werden vor Ort an die Abonnenten verteilt. Um ein Los zu ergattern, müssen Sie einen Coupon, der am 27. April in der Tageszeitung

erscheint, ausschneiden und zum Fest mitbringen.

E-Paper-Kunden bekommen den Coupon per E-Mail mit einem QR-Code zugesandt. Die Losausgabe startet um 11 Uhr.

Bis 15 Uhr können Besucher ihren Coupon eintauschen und das Los dann in die Lostrommel werfen.



Die Gewinnerin von 2018





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











Wenn Marion Cornehl an das Pressefest zurückdenkt, dann strahlt sie. Denn die Lübzerin hat im vergangenen Jahr bei der Tombola das Auto gewonnen, einen frost-weißen Ford Fiesta. „Den Moment vergisst man nicht. Viele haben mich angesprochen und sich mit mir gefreut“, erzählt die 59-Jährige.