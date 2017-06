Herzinsel zum Verkauf : Promis, Stasi und Verliebte

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Früher kamen bekannte Schauspieler, in der DDR die Staatssicherheit, dann viele Verliebte und jetzt kommen Kaufinteressenten: Die kleine Insel im Brückentinsee bei Dabelow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat schon Prominente wie TV-Moderator Kai Pflaume angelockt und gilt als eine der zehn schönsten Inseln Deutschlands.

Das spürt derzeit auch Noch-Eigentümer Walter Kummerow, der das idyllische Eiland an der Grenze zu Brandenburg samt Hotel und Badestrand verkaufen will und muss. „Mehr als 100 Leute haben sich schon gemeldet“, sagte der Berliner Geschäftsmann. Doch die Zeit wird knapp: Am 12. Juni ist eine Zwangsversteigerung am Amtsgericht in Waren an der Müritz angesetzt.

Dem Betrieb auf der „Herzinsel“ tut das gegenwärtig keinen Abbruch. So feierten Gertraud und Klaus Hartmann aus Berlin gerade mit Gästen Diamantene Hochzeit auf der Insel, die etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt liegt.

„Das ist einfach schön und romantisch hier“, erzählte die 80-Jährige. „Als wir vor 60 Jahren in Berlin-Steglitz geheiratet haben, musste mein Mann noch unterschreiben, dass er für alle Untaten aufkommt, die ich anrichte“, sagte Hartmann lachend. Mit 20 Jahren habe man im damaligen Westteil Berlins noch nicht allein heiraten dürfen, erst mit 21 Jahren. „Die Einheit Deutschlands ist für uns heute noch ein Geschenk“, ergänzte ihr Mann.

Ohne diese Einheit wäre wohl auch die Insel immer noch abgeschottet. Denn das Eiland, das die Gemeinde Dabelow extra mit einer fast 200 Meter langen Holzbrücke erschlossen hat, war nicht immer für alle zugänglich.

„In den 1930er Jahren waren Schauspieler wie Heinz Rühmann und Lil Dagover Gäste des damaligen Freiherrn, der sich auf der Insel ein Haus errichtet hatte“, sagte Kummerow. Nach dem Krieg änderten sich die Besitzverhältnisse. Der DDR-Geheimdienst ließ das Haus abreißen, an das noch Fundamente erinnern – und baute selbst ein Erholungsheim.

Wer heute die Insel besuchen will, fährt erst kilometerlang durch Wald, wie bei anderen noblen Jagdsitzen früherer Diktaturen. Es erinnert an die Schorfheide, Drewitz oder den Specker Horst, wo die DDR-Staatsspitze eigene Jagdobjekte hatte.

Kummerow und ein Geschäftspartner kauften das 40 000 Quadratmeter große Eiland 1992 von der Treuhand. Nun geriet der Partner in Schwierigkeiten, deshalb der Verkauf. Das kleine Hotel hat zwölf Zimmer und wird wegen des Umrisses unter dem Label „Herzinsel“ vermarktet. Bisher fanden etwa 60 Trauungen statt, zwei extra aufgestellte Metallgitter haben schwer an Liebesschlössern zu tragen.

Bundesweit bekannt wurden Insel und See durch mehrere TV-Sendungen. So erspielte sich ein Hotelmitarbeiter bei einer RTL-Spezialausgabe von „Wer wird Millionär“ bei Günther Jauch 32 000 Euro. Vom neuen Eigentümer wünschen sich alle – Dabelows Bürgermeister Manfred Marczok, Amtsleiter Arnold Krüger und auch Eigentümer Kummerow – dass die Insel öffentlich zugänglich bleibt. „Das ist unsere einzige Gaststätte und das größte Hotel in der Gegend“, sagte der Bürgermeister.

Zehn Beschäftigte hat das Insel-Hotel. Der amtliche Insel-Wert wird mit knapp 750 000 Euro angegeben. Fachleute gehen nach Kummerows Schätzung aber von einem Verkaufswert von mehreren Millionen Euro aus. Und der Bürgermeister hat noch eine Idee: „Wir würden auch gern die Holzbrücke mitverkaufen.“ Deren Bau habe einmal etwa eine Million Euro gekostet.

von Winfried Wagner

erstellt am 06.Jun.2017 | 21:00 Uhr