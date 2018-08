Waren : Prozess um Mord an Anwältin: Urteil verschoben

Ein Rentner gesteht vor Gericht, eine Anwältin im Streit um Schulden erschossen zu haben. Vor dem Urteil stehen aber noch die Verhandlungen über eine Entschädigung und die Schuldenrückzahlung.

von Winfried Wagner

07. August 2018, 12:45 Uhr

Das Landgericht Neubrandenburg hat die geplante Urteilsverkündung im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf eine Rechtsanwältin auf dem 28. August verschoben. Gründe sind Verhandlungen über Entschädigungen für die Angehörigen des Opfers und Schuldenrückzahlungen an den 80 Jahre alten Angeklagten, wie Anwälte beider Seiten am Dienstag am Landgericht erklärten.

Die Beweisaufnahme wurde von Richter Jochen Unterlöhner zwar abgeschlossen, aber wegen der Verhandlungen kam es auch noch nicht zu Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung. Sollten sich beide Seiten einigen, könnte das Auswirkungen auf das Strafmaß haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Senior Mord aus Heimtücke vor. Der Mann hatte vor Gericht gestanden, die 67-jährige Juristin am 1. Februar in ihrer Kanzlei in Waren an der Müritz erschossen zu haben. Die Frau und ihr inzwischen an Demenz leidender Mann schuldeten dem Angeklagten rund 94 000 Euro, was sie aber trotz eines Gerichtsurteils von 2014 nicht zurückzahlten. Der Streit dauerte 19 Jahre.

Angebot vom Anwalt des Angeklagten

Der psychiatrische Gutachter Michael Gillner sprach dem Angeklagten eine verminderte Steuerungsfähigkeit für den Tatzeitraum zu. «Aus seinem schönen Traum vom eigenen Haus war ein Alptraum geworden.» Das habe den Senior so beeinträchtigt, dass er Medikamente gegen Depressionen nehmen musste. Am 1. Februar habe der Rentner, der dem Mann der Anwältin das Geld in gutem Glauben geliehen hatte, sich in der Kanzlei von der Anwältin «beleidigt, gekränkt und bedroht gefühlt.» Dann sei es mit den Schüssen zu einem «affektiven Impulsdurchbruch» gekommen.

Als Entschädigung für Beerdigungskosten, Schmerzensgeld und weitere Aufwendungen der Angehörigen des Opfers bot der Anwalt des Angeklagten im Gericht der Gegenseite etwa die Hälfte der ausstehenden Schulden - also rund 50 000 Euro - an, die als Kredit auf dem Haus der Familie der Anwältin in einem Dorf an der Müritz lasteten. Sein Mandant wolle die Sache abschließen. Werde das Angebot nicht angenommen, wolle er das Haus zwangsversteigern lassen. Die Kinder des Opfers und die Nebenklageanwälte erbaten sich Bedenkzeit.

Dem Angeklagten droht eine Verurteilung wegen Mordes mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder eine mehrjährige Haftstrafe wegen Totschlags. Am 28. August sollen dann die Ergebnisse der Verhandlungen vorliegen und der Prozess abgeschlossen werden.