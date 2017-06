Schwerinerin in Chile : ¡Qué aproveche! – Guten Appetit!

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Ob Geburtstag, Weihnachten oder Muttertag – jeden möglichen Anlass wissen die Chilenen gebührend und mit reichlich Essen und Trinken zu feiern. Auch im Alltag wird gut und gern gegessen. Das Allerwichtigste dabei: Chilenen lieben Fleisch. Auf die Frage nach einer vegetarischen Mahlzeit wird oft mit einem Stirnrunzeln oder Verständnislosigkeit reagiert. Neulich kauften zwei Freundinnen und ich uns je einen typisch chilenischen Hotdog, Completo genannt. Er besteht neben der obligatorischen Wurst u.a. aus Tomaten, Avocadocreme und extra viel Mayonnaise. Wir bestellten unseren Completo jedoch ohne Wurst, was die Verkäuferin irritierte, woraufhin sie uns den Hotdog unter dem Namen Completo raro, also merkwürdiger Completo, verkaufte.

Generell ist es in Chile weitaus schwieriger als in Deutschland, als Vegetarier oder Veganer in einem Restaurant etwas zu finden. Viele Chilenen empfinden nur rotes Fleisch als „richtiges“ Fleisch. Es kann daher durchaus passieren, dass man ein Essen mit Hühnchen serviert bekommt, obgleich man ein fleischloses Gericht bestellt hat.

In meiner Gastfamilie oder in dem Kinderheim, in dem ich arbeite, steht fast täglich eine Mahlzeit mit Fleisch auf dem Tisch. Das war anfangs ziemlich gewöhnungsbedürftig für mich, denn in Deutschland hatte ich höchstens einmal in der Woche Fleisch gegessen.

Die Chilenen verstehen sich allerdings darauf, Fleisch äußerst lecker zubereiten. Neben dem Grillfleisch Asado gibt es weitere typische chilenische Fleischgerichte, z.B. Cazuela und Carbonada (beides Suppen mit Kartoffeln), Mais, Kürbis, Gemüsestückchen, Reis sowie einem Stück Fleisch am Knochen (in der Cazuela) oder als Hackfleisch (zubereitet als Carbonada). Lecker schmeckt ebenso die Gewürzwurst Longaniza.

Wird bei besonderen Anlässen kein Asado zubereitet, gibt es Disco, ein Gericht mit gegartem Hühnchenfleisch, Longaniza, Kartoffeln sowie manchmal auch mit Meeresfrüchten. Dieses Gericht wird traditionell über offenem Feuer gekocht.

Wird für ein Asado ein Schaf geschlachtet, wird als „Nebenprodukt“ oft auch eine Blutsuppe mit Zitronensaft und Koriander zubereitet. Am vergangenen Nationalfeiertag der Chilenen habe ich diese etwas merkwürdige Spezialität probiert und ich muss zugeben, schon deutlich Leckereres gegessen zu haben.

Gewürzt werden Gerichte in Chile vor allem mit Koriander und Oregano.

Insgesamt wird gehaltvoll und kohlenhydratreich gegessen – oft gibt es Nudeln, Kartoffeln oder Reis. Zu jeder chilenischen Mahlzeit wird stets Weißbrot und Aji, eine rote und pikante Sauce aus Chilischote, serviert.

Im Sommer zur Maisernte werden Humitas gekocht. Dafür werden zuerst rohe Maiskörner zu einer teigartigen Masse verarbeitet, diese wird dann in Maisblätter eingewickelt und gekocht, bis der Inhalt fest ist. Humitas werden sowohl mit Butter, Tomaten oder auch in süßer Form mit Zucker gegessen.

Ab März beginnt hier in Chile der Herbst und damit die Saison der Esskastanien. Täglich hat jemand eine Tüte mit selbstgesammelten oder gekauften Kastanien dabei, die dann entweder frisch gekocht und warm oder auch roh gegessen werden.

Wenn ab April die Tage kürzer werden und die Temperaturen nachts zum Teil bis unter null Grad fallen, wabert oftmals der Duft nach Frittiertem durchs Haus. Die geschmacksneutralen Sopaipillas (Teigfladen aus Eiern, Mehl, Backpulver und Öl), die süßlichen Calzones rotos (aus demselben Teig, zusätzlich aber mit etwas Zucker) oder Picarrones (Fladen aus Kürbisfruchtfleisch) werden frittiert und als Abendbrot gegessen.

Auch an Empanadas kommt man hier nicht vorbei. Die frittierten oder gebackenen Teigtaschen kommen mit Käse-, Meeresfrüchte- oder Fleischfüllung daher und dürfen bei keinem Event fehlen. Möchte man es einmal etwas gesünder angehen, bietet die Avocado eine leckere Alternative zur Fritteuse. Eine Guacamole wird oft als Brotbelag zubereitet. Dazu vermischt man reife Avocado mit Zitronensaft, Knoblauch, Salz und – nach Geschmack – auch mit Chilischote.

Die Chilenen lieben es jedoch auch süß, beispielsweise Alfajores, Doppelkekse mit Manjarfüllung. Als Erfrischung im Sommer dient Mote con huesillo, ein gekühltes Getränk mit Weizengraupen, einem getrockneten Pfirsich und Fruchtsaft oder auch einfach mit Wasser und Honig.

Wir deutschen Freiwilligen werden oft für unsere Backkünste gelobt. Ein einfacher Schoko- oder Apfelkuchen kann große Freude bei den Chilenen hervorrufen. Besonders im Süden Chiles findet man viele Cafés, in denen „Kuchen“ verkauft wird. Diese Tradition ist auf die zahlreichen deutschen Einwanderer zurückzuführen. Der Kuchen hat seitdem einen festen Platz in der chilenischen Esskultur eingenommen. Kuchen und Torte werden hier sogar noch spätabends gegessen. Auf diese Idee würde in Deutschland schon wegen der Kalorien niemand kommen.

Im Kinderheim, bekommen die Kinder oft süße Speisen, selbst die morgendliche Milch wird sehr stark gesüßt. Durch die vielen fettigen und süßen Snacks in Chile sind viele Kinder und Jugendliche übergewichtig, viele haben schon im Kindesalter Diabetes. Das Gesundheitsministerium versucht dem nun entgegenzuwirken, indem auf den Kekspackungen, Chipstüten etc. „kalorienreich“ oder „fetthaltig“ zu lesen ist. Ob das ausreichend ist, Kinder vom Konsum dieser Lebensmittel abzuhalten, wage ich zu bezweifeln!

Auch der hohe Alkoholkonsum trägt zu erhöhten Cholesterinspiegeln vieler Menschen bei. Kein Wochenende ohne Pisco, den typisch chilenischen Traubenschnaps. Kein Abend ohne Rotwein und kein Sommertag ohne erfrischende Michelada, Bier mit einem traditionellen Gewürzsalz der Mapuche sowie Zitronensaft. Am Nationalfeiertag, 18. September, darf auch Terremoto (zu deutsch: Erdbeben) nicht fehlen: Ein Cocktail mit Ananaseis und Beerenschnaps. ¡Salud!