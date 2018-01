Radmesse Rostock : Radwege wenig einladend

Kritik am Streckennetz

Der Ausbau und die Verbesserung des Radwegenetzes in Mecklenburg-Vorpommern lassen weiter viele Wünsche offen. Obwohl nach dem Absacken Mecklenburg-Vorpommerns in der bundesweiten Gunst der Radfahrer große Ziele gesteckt worden seien, sei etwa ein Fünftel der Strecken auf den vier wichtigen Radfernwegen im Nordosten noch in einem schlechten Zustand, sagte der Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Martin Elshoff, gestern zu Beginn der Doppelmesse „Viva Touristika“ und „Messe Fahrrad Rostock“ in der Rostocker Hansemesse.

Im April 2016 hatte der Landestourismusverband angekündigt, Mecklenburg-Vorpommern bis 2018 zu einem Radwanderland zu machen. Hintergrund war, dass das Land bei der ADFC-Analyse 2016 von Platz drei auf Platz sieben der beliebtesten Radreiseregionen abgerutscht war. Das Ziel Radwanderland sei für dieses Jahr unrealistisch, sagte Elshoff. Allerdings habe sich mit der Einrichtung einer Koordinierungsstelle zumindest etwas in die richtige Richtung bewegt.

Es sei jedoch zu befürchten, dass bei der nächsten ADFC-Analyse, die zur Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin Anfang März veröffentlicht wird, Mecklenburg-Vorpommern noch schlechter abschneiden könnte.

Die Viva Touristika gilt als die größte Reisemesse in Mecklenburg-Vorpommern, zu der zusammen mit der Radmesse zwischen 13 000 und 15 000 Besucher erwartet werden.

Joachim Mangler