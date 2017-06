Schwerin/Rostock : Razzias wegen Hasskriminalität im Netz

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist am Dienstag in mehreren Bundesländern gegen Hasskriminalität im Netz vorgegangen. Dabei kam es auch in Mecklenburg-Vorpommern in drei Fällen zu Wohnungsdurchsuchungen. Betroffen waren Verdächtige in Rostock und Schwerin sowie im Raum Neubrandenburg, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Nähere Angaben zu den Personen oder zu den konkreten Tatvorwürfen machte sie nicht.

Laut Bundeskriminalamt richten sich die Ermittlungen überwiegend gegen Verfasser politisch rechts motivierter Volksverhetzung. Außerdem gehe die Polizei unter anderem gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger und zwei politisch linksgerichtete Personen vor.

Anlass war der Aktionstag gegen Hasspostings. Von 6.00 Uhr morgens an seien Beamte aus 23 Polizeidienststellen in vierzehn Bundesländern im Einsatz gewesen, hieß es. Sie durchsuchten Wohnungen und vernahmen Verdächtige.

«Die Entschlossenheit der Behörden ist ein wichtiges Signal. Wer strafbare Inhalte im Netz verbreitet, wird konsequent verfolgt und zur Rechenschaft gezogen», erklärte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) in einer Mitteilung. Wer die Meinungsfreiheit schützen wolle, dürfe nicht tatenlos zusehen, wie der offene Meinungsaustausch durch strafbare Bedrohung und Einschüchterung unterbunden werde.