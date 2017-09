Landwirtschaft MV : Regen schmälert Erntehoffnungen

Für die diesjährige 27. Fachausstellung für Landwirtschaft, Ernährung, Fischerei, Jagd und Gartenbau MeLa vom 14. bis 17. September haben sich mehr als 1.000 Aussteller aus 14 Nationen angemeldet, darunter 273 Tieraussteller mit mehr als 1.000 Tieren, teilten die Veranstalter gestern in Bantin nahe Wittenburg mit. Damit sei die Tierschau auf der MeLa die größte in ganz Deutschland, hieß es. Die Fachmesse solle den Dialog mit der Öffentlichkeit fördern und helfen, die Akzeptanz für die Landwirtschaft zu steigern, erklärte Bauernpräsident Detlef Kurreck. Ein wichtiges Thema der Agrarmesse, die in diesem Jahr mit dem neuen Maskottchen Kleo wirbt, werde die Digitalisierung sein.

Die Mela will einen Leistungsüberblick der Land- und Ernährungswirtschaft in MV geben. So sind derzeit in den 88 Betrieben der Ernährungswirtschaft mit mehr als 50 Beschäftigten rund 15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Branche erwirtschaftete in 2016 einen Umsatz von mehr als 4,5 Mrd. €. Der Anteil der Ernährungsindustrie am Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes beträgt aktuell 37,6 Prozent. Rund 75.000 Besucher werden erwartet.