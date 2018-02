Politik : Rehberg mahnt: Osten berücksichtigen

Die Stärke der ostdeutschen Abgeordneten müsse sich in der Regierung widerspiegeln.

von Ingo Gräber

27. Februar 2018, 21:00 Uhr

Nach Kritik an der bislang ausgebliebenen Nominierung ostdeutscher Politiker für das Bundeskabinett versucht der designierte Kanzleramtsminister Helge Braun die Wogen zu glätten. Bei der Regierungsbildung seien auch noch die Staatssekretärsposten zu vergeben, dann sei „Gelegenheit, die Repräsentanz von Ostdeutschland auch noch mal weiter zu verbessern“, sagte der CDU-Politiker. Er verwies zudem darauf, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus Mecklenburg-Vorpommern stamme. Unter den von Merkel vorgeschlagenen Ministerkandidaten ist keiner aus Ostdeutschland. Darüber hat es in der Union Irritationen gegeben.

Eckhardt Rehberg, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, mahnte in der „Welt“, der Osten müsse bei der Ernennung der Parlamentarischen Staatssekretäre „angemessen“ berücksichtigt werden. „Die Stärke der ostdeutschen Abgeordneten muss sich in der Regierung widerspiegeln.“ Unter diesen gebe es viele junge Kräfte, die Aufgaben in der Regierung übernehmen könnten.

Das Personaltableau Merkels steht unter dem Vorbehalt, dass die SPD-Mitglieder grünes Licht für eine Neuauflage der großen Koalition geben. Anschließend wollen auch die Sozialdemokraten ihre Ministerkandidaten bekannt geben. SPD-Vize Manuela Schwesig hatte unserer Zeitung gesagt: „Wir brauchen mindestens eine oder einen Minister am Kabinettstisch, der oder die Erfahrung aus dem Osten mitbringt.“