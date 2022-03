Rostock : Revision: Steinkohlekraftwerk bis Anfang Juni abgeschaltet

Alle vier Jahre muss das Rostocker Steinkohlekraftwerk für eine Revision abgeschaltet werden. Bis Anfang Juni wird nun kein Wasserdampf aus dem 141 Meter hohen Kühlturm steigen.

Das Rostocker Steinkohlekraftwerk beim Seehafen ist am Dienstag planmäßig für eine große Revision abgeschaltet worden. Bis Anfang Juni stehen umfangreiche Arbeiten an Turbine, Generator, Kessel und Rauchgasentschwefelungsanlage auf dem Plan, wie eine Kraftwerksprecherin sagte. Alle vier Jahre sei eine Revision in diesem großen Umfang notwendig. Gesells...

