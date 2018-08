Konzert : Rocken gegen Nazis

Festival in Jamel startet in wenigen Tagen, Bands noch geheim.

20. August 2018, 05:00 Uhr

Das zwölfte Rockfestival „Jamel rockt den Förster“ gegen Rechts findet am Freitag und Sonnabend in Jamel statt. Die 1200 Festivaltickets seien seit Februar ausverkauft, teilten Birgit und Horst Lohmeyer als Veranstalter mit. Auch in diesem Jahr seien prominente Musiker und hochkarätige Bands der Einladung gefolgt, hieß es. Wer genau auftreten wird, bleibe bis zum Schluss geheim. Denn das nicht-kommerzielle, ehrenamtlich organisierte Festival solle in erster Linie zeigen, wie man sich entspannt und gewaltfrei für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus und -populismus aussprechen kann. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Die Toten Hosen, Die Ärzte, Fettes Brot und Kraftklub aufgetreten.

In diesem Jahr gibt es den Angaben zufolge deutlich mehr Infostände und Workshops im politischen Rahmenprogramm. Neben den Infoständen der kirchlichen, gesellschaftspolitischen und gewerkschaftlichen Initiativen laden ein Schachcafé, eine Siebdruckwerkstatt, ein Theaterprojekt, eine Plakatausstellung oder ein Yoga-Workshop dazu ein, sich weiterzubilden. Schirmherrin des Festivals ist Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Das „Jamel rockt den Förster“-Festival wurde 2007 von Birgit und Horst Lohmeyer ins Leben gerufen. Ziel sei es zu zeigen, wie sich eine gezielte Besiedelung durch Neonazis auf das Gemeinwesen auswirkt, welche Gefahren von rechtsextremer Agitation ausgehen und dass sich jeder Einzelne gegen die Unterwanderung gesellschaftlicher Bereiche durch Neonazis zur Wehr setzen könne, hieß es.

Das Künstlerpaar Birgit und Horst Lohmeyer war 2004 von Hamburg nach Jamel gezogen und wehrt sich seit Jahren gegen die rechtsextreme Szene in dem 40-Einwohner-Dorf bei Wismar.