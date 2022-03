Mecklenburg-vorpommern : Rostock: Etwa 70 Menschen demonstrieren gegen Ukraine-Krieg

Rund 70 Menschen haben am Dienstagabend in Rostock gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine demonstriert. Die Menschen versammelten sich auf dem Neuen Markt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Am Wochenende hatten bundesweit mehr als hunderttausend Menschen friedlich gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine protestiert.

