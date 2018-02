Innerdeutsche Teilung : Rüterberg ist immer noch präsent

Im ehemaligen mecklenburgischen Grenzdorf erinnern ein Gedenkstein, Museum und Metallzaunreste an die Zeit der deutschen Teilung

Passierscheine und DDR-Personalausweise mit rotem Polizeistempel liegen auf Tischen. An den Wänden hängen FDJ-Hemden, DDR-Grenzuniformen und verblassende Porträts von Wilhelm Pieck bis Erich Honecker. Mittendrin eine gerahmte Urkunde. „Hiermit verleihe ich der Gemeinde Rüterberg das Recht, die Bezeichnung ,Dorfrepublik Rüterberg 1967-1989’ zu führen“, ist darauf schwarz auf weiß zu lesen. Unterzeichnet von Georg Diederich (CDU), erster Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns nach der Wende.

In der „Heimatstube“ in Rüterberg ist DDR-Geschichte pur erlebbar. Nicht irgendeine, sondern die ganz eigene Geschichte des ehemaligen Grenzdorfes zwischen MV und Niedersachsen.

Zeitzeuge und Ortschronist Meinhard Schmechel hütet das kleine Museum, das er unter dem Dach des aufgegebenen Gasthofs und Hotels „Elbklause“ im Ortszentrum maßgeblich mit aufgebaut hat: „Viele der Exponate sind Leihgaben von der Bevölkerung.“

Der heutige 5. Februar 2018 ist kein gewöhnlicher Tag, sondern ein historisches Datum: An diesem Tag ist die Berliner Mauer genauso lange weg, wie sie vorher gestanden hat – 28 Jahre, zwei Monate und 26 Tage. Dennoch ist sie bei vielen Deutschen – egal ob in Ost oder West – immer noch sehr präsent. So auch in Rüterberg.

Fakten zur Mauer

Gebaut: 13. August 1961

Gefallen: 9. November 1989

Gesamtlänge: 160 Kilometer

Grüne Grenze: 1400 Kilometer

Baukosten ges.: 1,8 Milliarden Mark der DDR, davon 400 Mio. für die Berliner Mauer

Grenztote insgesamt: 715

Zwar keine Mauerreste aus Stein und Beton, dafür aber ein Gedenkstein für die Opfer der innerdeutschen Grenze, ein paar Meter Metallzaun daneben, ein zur Ferienwohnung umgebauter Grenzturm und eine Tafel erinnern in dem 200-Seelen-Dorf daran, dass Deutschland einst lange geteilt war.

Die Menschen in Rüterberg plagte in der DDR ein schweres Schicksal: Wegen seiner exponierten Lage direkt an der Westgrenze zu Niedersachsen war das Dorf von 1967 bis 1989 mit einem drei Meter hohen Metallzaun komplett umgeben. „Wir haben jahrelang hinter Stahlgittern gelebt, wie in einem Gefängnis. Das war die schlimmste Zeit“, erinnert sich Schmechel.

Den Einwohnern wurde von einem Tag auf den anderen der freie Zugang zur DDR verwehrt. Sie waren plötzlich von der Außenwelt abgeschnitten. Die Ein- beziehungsweise Ausreise erfolgte nur durch ein bewachtes eisernes Postentor. „Wer zu spät kam oder den Ausweis vergessen hatte, den haben die Grenzsoldaten nachts nicht mehr reingelassen“, sagt der 70-Jährige.

Besucher kamen gar nicht oder nur mit Passierschein durch. Elf Grenzdurchbrüche allein in den ersten Jahren nach dem Zaunbau, 1968 und 1969, heißt es in der Dorfchronik. Zäune sind heute, 28 Jahre nach dem Mauerfall, in Rüterberg nur noch rund um Misthaufen, als Hundezwinger oder Gartenbegrenzung zu sehen. Sonst sind die Spuren der Vergangenheit kaum noch auszumachen.

Nach der Wende gab es Neuansiedlungen. Die idyllische Elblandschaft und günstige Grundstücke lockten junge Familien mit Kindern nach Rüterberg. „Ein Quadratmeter kostete damals fünf D-Mark“, erzählt Schmechel. Auch Berufstätige und betuchte Rentner aus dem Westen bauten aus und neu. 28 schmucke Eigenheime entstanden, einige davon auf Flächen, die damals für die Grenze geräumt worden waren. Uralte Höfe wurden liebevoll restauriert, Fremdenzimmer kamen hinzu. Und die Einheimischen? „Die sind größtenteils hier wohnen geblieben oder kommen wieder zurück. Einmal Rüterberger, immer Rüterberger“, betont Schmechel, der 1966 mit 18 Jahren als junger Grenzsoldat von der Insel Usedom nach Rüterberg kam. Ein Jahr später wurde der Zaun ums Dorf gezogen, „ohne Ankündigung“, so Schmechel. Im Ort lernte er seine spätere Frau Gisela kennen. Von 1981 bis 2004, bis der Ort nach Dömitz eingemeindet wurde, war er dessen Bürgermeister. „Der Zusammenhalt war und ist auch heute immer noch sehr groß. Alle helfen sich gegenseitig“, ist Schmechel stolz auf die Dorfgemeinschaft.

Viele Vereine haben sich nach der Wende gegründet, darunter der Förderverein Naturschutz Elbetal, Motorbootsclub 511, die Freiwillige Feuerwehr und die „Dorfgemeinschaft Rüterberg“. Letztere kümmert sich um die Belebung im Dorf und den Erhalt der „Heimatstube“. „Die stand schon zum Verkauf, aber wir haben eingegriffen. Das ist ein Traditionshaus“, sagt Schmechel und nennt Baumaßnahmen: „Die Außenfassade muss saniert und neue Türen eingebaut werden.“ Miete, Strom- und Wasserkosten trägt die Stadt als Eigentümer.

Rüterberg ist ein Geheimtipp für Touristen. Drei Tage nach dem 9. November 1989 öffnete sich die Grenze zum Osten. Menschen reisten aus dem Westen anfangs unangemeldet und in großen Gruppen an. Wenn auch nicht in dem Ausmaß, ist die Nachfrage heute immer noch da. „Eingeschlafen ist das Interesse nicht. Gerade Menschen aus den alten Bundesländern wollen sich selbst ein Bild vor Ort machen“, sagt Konstanze Lock von der Tourist-Information Dömitz. Meinhard Schmechel schließt die „Heimatstube“ nur auf, wenn sich Besucher vorher anmelden. „Früher kamen ganze Busse mit Schüler- und Reisegruppen“, erinnert er sich.

Doch es sei stiller geworden, wenngleich Schmechel „schon drei Anmeldungen von Reisegruppen für die kommenden Sommermonate“ hat. Auf weniger Interesse stößt hingegen der alte Wachturm, der in besonderer Lage zum Urlaubsdomizil umgebaut worden ist. Aus 15 Metern Höhe blickt man über die Elbe ins Land. Zugvögel und Seeadler können durch die einstigen Schießscharten beobachtet werden. „Für manch einen mag die Vorstellung, dort zu wohnen, vielleicht zu makaber sein“, vermutet Schmechel den Grund für das Ausbleiben von Gästen.

