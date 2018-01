Falschgeld : Schein trügt: Fast tausend Blüten entdeckt

Die Zahl der Falschgeld-Fälle steigt wieder an.

von Thomas Volgmann

26. Januar 2018, 21:00 Uhr

Die Zahl der Falschgeld-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern steigt nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) wieder leicht an. „In den ersten drei Quartalen 2017 wurden gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres drei Prozent mehr Euro-Banknotenfälschungen angehalten“, sagte LKA-Sprecherin Anna Hermann. Die Polizei rechnet mit etwas mehr als 970 gefälschten Geldscheinen für das gesamte Jahr 2017. Endgültige Ergebnisse würden erst Mitte Februar vorliegen.

Am beliebtesten bei Kriminellen waren 50-Euro-Scheine. Falsche Fünfziger hatten mit 72 Prozent den höchsten Anteil an allen im Land entdeckten Blüten. Gefälschte 20-Euro Scheine kamen auf 15 Prozent. Anfang April war der überarbeitete Fünfziger mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen in Umlauf gebracht worden. Nur 12 Fälschungen waren im vergangenen Jahr dieser neuen Serie zuzuordnen – mehr als 600 falsche 50-Euro-Scheine imitierten dagegen die alte Serie.

Die Schadenssumme, die aus Falschgeld in Mecklenburg-Vorpommern in den ersten drei Quartalen 2017 entstand, betrug etwa 32000 Euro. Wer in seinem Portemonnaie Blüten entdeckt, bekommt den Schaden nicht ersetzt und macht sich strafbar, wenn er die Fälschung wissentlich weitergibt.

Zunehmend Sorgen bereitet den Ermittlern die leichte Verfügbarkeit von Falschgeld im sogenannten Darknet – einem abgeschotteten Bereich des Internets. „Auf den Plattformen werden neben Falschgeld auch Druckvorlagen, sogenannte Templates, und andere Falschgeld-Druckutensilien angeboten“, berichtete Anna Herman. Mit einfachen Klicks können im Darknet Päckchen von 20 bis 200 hochwertigen und meist aus Italien stammenden Druckfälschungen erworben werden – zu 15 bis 20 Prozent des Nennwertes.

Inzwischen sehen Fälschungen so echt aus, dass weit mehr als die Hälfte der Blüten erst bei Banken, Werttransportunternehmen oder bei der Deutschen Bundesbank erkannt und angehalten werden. Die Polizei sieht Italien als Hauptursprungsort. Die Region um Neapel gilt als Fälscher-Hochburg.

Im Gegensatz zum Trend in Mecklenburg-Vorpommern gab es bundesweit einen deutlichen Rückgang von 11,3 Prozent bei Geldfälschungen. Etwa 72 900 Fälschungen wurden nach Angaben der Bundesbank im vergangenen Jahr in Deutschland bekannt. Den Rückgang begründete die Bank mit den besseren Sicherheitsmerkmalen der neuen Serien.

Weltweit richteten Kriminelle mit Euro-Blüten 2017 einen Schaden von etwa 36 Millionen Euro an. 2016 waren es noch 40 Millionen Euro. Damals hatte es allerdings besonders viele 500-Euro-Fälschungen gegeben. In Deutschland verringerte sich der rechnerische Schaden um 2,4 Prozent auf rund 4,1 Millionen Euro.

Ratgeber: So erkenne ich Falschgeld Auf der Vorderseite von echten Banknoten können Teile des Druckbildes gefühlt werden. Bei der ersten Euro-Serie ist dies der Schriftzug „BCE ECB EZB EKT EKP“ am oberen Rand. Bei der neuen Serie ist es der erweiterte Schriftzug „BCE ECB EZB EKP EKT EKB BCE EBC“. Wird eine echte Banknote gegen das Licht gehalten, ist das Wasserzeichen im unbedruckten Bereich als Schattenbild zu sehen. Wenn Bankkunden Euro-Geldscheine kippen, verändern sich die Hologrammelemente. Die Banknoten der neuen Serie weisen auf der Vorderseite links die sogenannte Smaragdzahl auf: Beim Kippen verändert sich die Farbe, und ein heller Balken wandert auf- beziehungsweise abwärts.