Kommentar zu MV Werften : Schiffbau braucht Staatshilfe

Der Eigner der MV Werften kapituliert: Genting hat einen Antrag auf Abwicklung gestellt. Jetzt drohen die Steuerzahler einen Teil der gewährten Staatshilfen zu verlieren.

von Torsten Roth

19. Januar 2022, 14:54 Uhr

Am Ende war es zu schön um wahr zu sein: Milliarden hat der Genting-Konzern in seine MV Werften investiert und dem Schiffbaustandort einen kurzzeitigen Aufschwung mit Tausenden neuen Jobs und vollen Auftragsbüchern bei Zulieferern beschert. Kreuzfahrtschiffe aus MV für den asiatischen Markt – Arbeit für die nächsten Jahre schien sicher. Und doch blieben ob der an der Ostsee gesammelten Krisenerfahrungen der vergangenen Jahrzehnte Zweifel am Werftenwunder aus Fernost.

Verschwunden im Bermuda-Dreieck

Die Steuerzahler bekommen jetzt die Rechnung präsentiert. Die Corona-Krise hat den zuvor gut aufgestellten Genting-Konzern in die Knie gezwungen und die Träume der krisengebeutelten Schiffbauer an der Ostsee ein weiteres Mal platzen lassen. Ohne Genting wird die ohnehin schon kurze Reihe der Abnehmer für den zu drei Vierteln fertiggebauten Riesenkreuzfahrer „Global one“ kleiner.

Mit dem gestern von Genting im britischen Überseegebiet Bermuda gestellten Antrag auf Abwicklung scheint zumindest ein Teil der vom Land Mecklenburg-Vorpommern gewährten Staatsbürgschaften in Höhe von 301 Millionen Euro trotz Absicherung mit den Werftgrundstücken verloren – sozusagen verschwunden im Katastrophengebiet des Bermuda-Dreiecks. Ungewissheit auch beim Bund: Mit mehr als einer Milliarde Euro soll er in der Pflicht stehen – Ausgang offen.

Ungleiche Wettbewerbsbedingungen

Und doch greift die jetzt eilig vorgebrachte Kritik an den seinerzeit gegebenen millionenschweren Staatsgarantien zu kurz. Als Genting seine Investitionszusagen noch eingehalten und seine Schiffe auf Kiel gelegt hatte, wurde über Parteigrenzen hinweg außer bei der AfD die Staatshilfe von allen mitgetragen. Solange asiatische Schiffbauer mit massiven Subventionen über Wasser gehalten, die Preise gedrückt werden und so ungleiche Wettbewerbsbedingungen gelten, können Werften hierzulande ohne Staatsgarantien nur schwer zurechtkommen – das gehört zur Wahrheit dazu.

Doch auch das scheint nicht zu reichen: Die Besserwisser von heute müssen sich fragen lassen, warum sie sich um eine Debatte über direkte Subventionen für den für den Norden so wichtigen Schiffbau so lange gedrückt haben. Darüber sollten sie streiten, statt die Schiffbauer weiter hängen zu lassen.