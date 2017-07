Feuerwehr im Großeinsatz : Schloss Groß Potrems steht lichterloh in Flammen

vergrößern 1 von 7 1 von 7













Seit den frühen Morgenstunden am Montag steht das Schloss in Groß Potrems bei Dummerstorf in Flammen. Polizei und Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben gegen drei Uhr zum Brand des Gebäudes alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in voller Ausdehnung in Flammen. Das Gebäude wurde zuletzt als Hotel genutzt, ist nach gegenwärtigem Erkenntnisstand aber unbewohnt. Wie zu erfahren war, haben die Betreiber zum 30. Juni Insolvenz angemeldet.

Die Feuerwehr hat mit einem Großaufgebot mit den Löscharbeiten begonnen. Aus dem gesamten Bereich rund um Dummerstorf und Kavelstorf eilten Feuerwehren nach Groß Potrems. Zur Brandursache gibt es gegenwärtig keine Erkenntnisse.



von Stefan Tretropp

erstellt am 10.Jul.2017 | 06:21 Uhr