Bundestagswahl 2017 : Schmuddelkinder im neuen Bundestag

Pfiffe, Buh-Rufe, Beschimpfung, wüste Pöbelei – Angela Merkel schlägt bei vielen Wahlkampf-Auftritten in Ostdeutschland blanker Hass entgegen. Der Zorn der Wutbürger ist Ausdruck einer tiefen Vertrauenskrise zwischen Teilen der Wählerschaft und der etablierten Politik. Die AfD nimmt für sich in Anspruch, dem Protest eine Stimme zu geben, nutzt ihn für ihre Zwecke, stachelt an, verspricht vermeintlich einfache Lösungen – und hat es damit weit gebracht. Die beste Antwort darauf ist nicht Alarmismus, sondern demokratische Gelassenheit. Die AfD im Bundestag an den Rand zu drängen, ihr mit Verfahrenstricks Parlamentsposten zu verweigern, wäre grundverkehrt. Viel deutet darauf hin, dass sich die AfD, einmal im Bundestag angekommen, selbst entlarven wird – als unerfahrene, in sich zerrissene Chaos-Truppe, als Kostgänger des Parlamentarismus und dumpfe Allianz der rechten Effekthascher.