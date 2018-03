Gefängnisse im MV : Schmuggel im Knast immer raffinierter

Weniger Drogenfunde durch Wachpersonal – höherer Konsum bei Häftlingen

von Thomas Volgmann

01. März 2018, 05:00 Uhr

Im Schweriner Justizministerium läuten die Alarmglocken: In den fünf Gefängnissen Mecklenburg-Vorpommerns sinkt die Erfolgsquote des Wachpersonals bei Suche und Sicherstellungen verbotener Drogen deutlich. Gleichzeitig zeigen Urintests bei Häftlingen aber, dass der Konsum von Rauschmitteln in den Anstalten zunimmt.

Wie das Justizministerium auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurden im vergangenen Jahr nur noch etwa halb so viele Drogenfunde aus den Gefängnissen gemeldet wie in den Vorjahren. 76 Funde waren es 2017 – 149 im Jahr 2016. Zumeist fanden die Vollzugsbeamten die synthetische Droge Spice oder Marihuana, selten auch Kokain.

„Alle eingehenden Postsendungen, Fahrzeuge, Gegenstände und Waren sowie Personen bei Betreten und Verlassen der Anstalten werden überprüft“, betonte Ministeriumssprecher Tilo Stolpe. Doch offensichtlich werden die Dealer immer raffinierter. Denn ebenfalls im vergangenen Jahr wurde bei insgesamt 3452 Drogentests an Häftlingen in 687 Fällen die Einnahme illegaler Substanzen nachgewiesen. Das wiederum waren 142 Fälle mehr als noch im Jahr zuvor.

Beim Verstecken sind Dealer erfinderisch. „Viele Betäubungsmittel werden in Körperöffnungen oder im Körper selbst geschmuggelt“, berichtete ein Bediensteter. Außerdem würden verschiedene synthetische Rauschmittel auf so genannte Trägermedien wie Briefpapier, Tee oder Kräuter aufgetragen und transportiert. „Eine Vermengung dieser Stoffe mit Betäubungsmitteln zu erkennen und diese dann sicherzustellen, fällt schwer“, sagte der Ministeriumssprecher.

Drogen in Tennisbällen über die Mauer zu werfen, gilt als Klassiker. Kameras sollen diese Methode verhindern, was aber möglicherweise nicht lückenlos gelingt. Anfang dieses Monats blieb in Neubrandenburg ein tödlicher Verkehrsunfall an der Gefängnismauer fünf Stunden lang unentdeckt. Der Teil der Mauer war für die Kameras nicht einsehbar, wie später bekannt wurde.

Außerdem wurden im vergangenen Jahr 117 geschmuggelte Handys in den fünf Anstalten sichergestellt. Um den illegalen Funkverkehr der Häftlinge zu unterbinden, setzt die Justiz in Waldeck einen elektronischen Mobilfunkblocker ein. Bei Erfolg soll das System auch in den anderen Gefängnissen des Landes eingebaut werden.