Landesschülerrat : Schülervertreter schlagen Alarm

Angesichts fortschreitenden Lehrermangels fordert der Landesschülerrat kleinere Klassen und mehr Vorbereitungszeit für Pädagogen

von Carlo Ihde

23. Januar 2018, 05:00 Uhr

Der Landesschülerrat (LSR) schlägt Alarm. Etwa 1500 Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern verabschieden sich innerhalb der nächsten drei Jahre in den Ruhestand. Im selben Zeitraum steigt die Schülerzahl im Land um 6000 bis 7000. Maßnahmen gegen den Lehrermangel greifen zu langsamen. „Wir müssen jetzt anfangen und es schaffen, die Lehrer, die die Universitäten im Land verlassen, möglichst hier zu halten. Deswegen muss der Lehrerberuf attraktiver gestaltet werden, etwa auch über mehr Vorbereitungszeit für die einzelnen Unterrichtsstunden“, sagt Jakob Rese, neuer Vorsitzender des LSR mit eindringlichen Worten.

Der Landesschülerrat ist die Interessenvertretung der über 140 000 Schülerinnen und Schüler. Dem Vorstand gehören elf Mitglieder von beruflichen, regionalen und Privatschulen sowie Gymnasien an. Die vereinigte Schülerschaft fordert, den Lehrerberuf etwa über eine Senkung der Klassengrößen attraktiver zu machen. So sollten Klassen in Grundschulen maximal 19, in weiterführenden Schulen maximal 24 Schüler zählen. „Kleinere Klassengrößen sind für bessere Ergebnisse im Unterricht notwendig“, sagt die stellvertretende Vorsitzende, Carla Goltings. Geregelt sind die Klassengrößen in der Verordnung zur Unterrichtsversorgung. Dort stehen die vom LSR geforderten Größen eher als untere Grenzwerte. Es habe sich im Schulalltag gezeigt, dass die vor zehn Jahren definierten Klassengrößen aufgrund fehlender Lehrer eher nach oben hin ausgereizt werden, berichtet Rese aus Gesprächen mit Schülern. „Mittlerweile ist man nicht selten bei 30 angelangt.“

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) bewertet die Forderungen kritisch: „Bevor wir noch weitere Stellen an den Schulen schaffen, denke ich, dass wir zunächst die Stellen besetzen sollten, die wir zur Verfügung haben. Diese Herausforderung ist groß genug. Wenn wir die Klassengrößen auf 19 Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und 24 an weiterführenden Schulen begrenzen, dann führt das zu einem Mehrbedarf von rund 925 Stellen“. Das entspräche rund 65 Millionen Euro im Jahr.

Auch die Rückkehr zum Kurssystem in der gymnasialen Oberstufe weckt bei den Schülervertretern den Verdacht, dass ab 2019 Kurse mit 35 bis 40 Schülern an der Tagesordnung sein könnten. „Die Kursgröße ist als solche wenig ein Thema. Theoretisch ist eine Schule nicht dazu verpflichtet, sich bei den Grund- und Leistungskursen an Klassengrößen zu orientieren. Das wäre dann kein Unterricht mehr, sondern wie eine Vorlesung an der Uni“, fasst Rese zusammen.

Diese Befürchtung weist Ministerin Hesse als unbegründet zurück, die Lerngruppen würden nicht vergrößert. „Für den Unterricht auf erhöhtem und grundlegendem Anforderungsniveau müssen etwa 40 Lehrerstellen mehr bereitgestellt werden.“ Den jährlichen Mehraufwand lässt sich das Land rund drei Millionen Euro kosten. Zudem habe MV zum laufenden Schuljahr 408 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Zu Anfang dieses Schuljahres waren an den allgemein bildenden Schulen nur 60 Stellen nicht besetzt, damit seien nur 0,6 Prozent der Stellen vakant, so die Ministerin optimistisch.

Also ist der Lehrermangel nicht so schlimm? Man setze sich weiter kritisch mit den Thema auseinander, verspricht Rese. Gelegenheit, die Forderungen an die Politik heranzutragen hat er heute Abend ab 18 Uhr im beim Talk im NDR-Landesfunkhaus. Der steht unter der Überschrift „Problemfall Schule: Was läuft schief in unseren Klassenzimmern?“ Die Runde wird im Internet live übertragen.