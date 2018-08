Ende der Sommerferien : Schulstart in MV für 150 000 Mädchen und Jungen

Nach sechs Wochen Pause fängt in Mecklenburg-Vorpommern heute die Schule wieder an. Da die größte Sommerhitze vorbei scheint, dürfte die Rückkehr auf die Schulbänke nicht so schwerfallen.

von Frank Pfaff

20. August 2018, 08:12 Uhr

Für 150 000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt nach sechs sonnigen Ferienwochen am Montag wieder der Schulalltag. Nach Angaben von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sind die 562 allgemein bildenden Schulen gut vorbereitet. Das Land habe mehr als 630 Lehrer neu eingestellt. Damit hätten zwar noch nicht alle offenen Stellen besetzt werden können, doch bestehe kein Grund, deshalb eine dramatische Lehrkräftesituation heraufzubeschwören, entgegnete sie auf kritische Bemerkungen der Landtagsopposition.

Schon am Samstag hatten die Schulanfänger ihre Bänke in Besitz genommen. Zu den traditionellen Einschulungsfeiern kamen rund 13 600 Kinder. Damit war die Zahl der Erstklässler um rund 500 niedriger als im Jahr zuvor.

Mit dem neuen Schuljahr treten laut Hesse auch einige Änderungen in Kraft. So gilt ein nunmehr fächerübergreifender Rahmenplan für die Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Lehrer haben zudem einen größeren Ermessensspielraum bei der Notenvergabe.