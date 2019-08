Schwerer Unfall bei Schmedshagen

von svz.de

06. August 2019, 07:17 Uhr

Am Montag gegen 19:50 Uhr kam es auf der K11 bei Schmedshagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr die 56-jährige Fahrzeugführerin eines PKW BMW die K 11 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Schmedshagen. Plötzlich überquerte ein Hase die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin wollte dem Hasen ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpfosten und schleudert anschließend nach links in den Straßengraben. Dort kippte das Fahrzeug auf die linke Seite. Hierbei wurden alle vier Insassen in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Kameraden der Freiwilligen Feuer aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei dem Unfall wurden die 56-jährige Fahrzeugführerin, ihre 79-jährige Mutter, der 81-jährige Vater und die 39-jährige Tochter so schwer verletzt, dass sie in die Krankenhäuser von Greifswald und Stralsund gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000,-EUR.