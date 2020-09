Mieten in MV : Schwerin so teuer wie Leipzig, Rostock etwas billiger

Onlineportal konstatiert deutliches Stadt-Land-Gefälle

von Karin Koslik

10. September 2020, 05:00 Uhr

Mieten in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr weitgehend konstant geblieben. Zu diesem Ergebnis kommt das Onlineportal Immowelt, das dafür die geforderten Nettokaltmieten der inserierten Wohnungsangebote verglichen hat. Wie überall im Osten Deutschlands sind demnach Mietwohnungen außerhalb von Groß- und Universitätsstädten sowie Touristenzentren relativ preiswert zu haben. Denn in ländlichen Regionen schrumpfe die Bevölkerung, die Nachfrage nach Wohnraum sei dadurch begrenzt, oft gebe es sogar Leerstand.

So hoch sind die durchschnittlichen Mieten im Land

Für den Landkreis Ludwigslust-Parchim ermittelten die Immobilienexperten für das erste Halbjahr 2020 eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 6,10 Euro pro Quadratmeter – zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, als die Durchschnittsmiete bei 6,00 Euro lag. Noch etwas deutlicher, nämlich um vier Prozent, stiegen die Mieten im Landkreis Vorpommern-Rügen – von 6,70 auf 7,00 Euro pro Quadratmeter. Konstant bei 5,50 Euro je Quadratmeter blieb das Mietniveau im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. In den Landkreisen Nordwestmecklenburg (minus zwei Prozent auf 6,40 Euro), Vorpommern-Greifswald (minus vier Prozent auf 7,50 Euro) und Rostock (minus fünf Prozent auf 6,20 Euro) sanken die Durchschnittsmieten sogar leicht. Auch für die Hansestadt Rostock konstatiert Immowelt in seinen Inseraten einen leichten Rückgang der geforderten Nettokaltmieten: von 6,40 auf 6,30 Euro je Quadratmeter (minus zwei Prozent).

Landeshauptstadt bewegt sich auf selbem Niveau wie Leipzig

In Schwerin werden konstant durchschnittlich 7,00 Euro Nettokaltmiete je Quadratmeter gefordert. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt laut Immowelt auf dem selben Preisniveau wie Leipzig. Höher sind die Mietpreise beispielsweise in Potsdam, wo gegenwärtig im Schnitt Kaltmieten von 10 Euro pro Quadratmeter gefordert werden – vor einem Jahr waren es aber noch 11 Euro. Spitzenreiter im Osten ist Berlin, wo sich der Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen binnen Jahresfrist trotz Mietendeckels um vier Prozent auf 12,20 Euro erhöht hat.

Nur ein Teil des Marktes abgebildet

Allerdings bilden die auf Immowelt geforderten Preise nur einen Teil des Marktes ab, betont der Landesgeschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, Kai-Uwe Glause. Denn dort inserieren würden in der Regel private Vermieter. Die großen Wohnungsunternehmen in MV nutzten nach seiner Kenntnis vor allem die eigenen Webseiten, um neue Mieter zu gewinnen. Und: Ihre Mietwohnungen sind häufig preiswerter. Bei den im Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) zusammengeschlossenen großen Wohnungsgenossenschaften und gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern liegt die durchschnittliche Nettokaltmiete aktuell bei 5,30 Euro, das sind 1,7 Prozent mehr als 2019. Dabei sind VNW-Mietwohnungen in den Landkreisen mit im Durchschnitt 5,01 Euro pro Quadratmeter noch einmal preiswerter als in den kreisfreien Städten. Insgesamt sind nach Einschätzung des Verbandes, der gut die Hälfte des Mietwohnungsbestandes in MV verwaltet, die Mieten in MV die niedrigsten im ganzen Norden – und damit bezahlbar.

Mieterbund-Geschäftsführer Glause möchte hier jedoch differenzieren. Es gebe bei Mietern nicht nur unterschiedliche Ansprüche an die Ausstattung ihrer Wohnung, sondern es gäbe auch große Unterschiede beim finanziellen Spielraum von Mietern. Die Politik müsse dafür sorgen, dass es für alle ausreichende Angebote auf dem Wohnungsmarkt gibt – und hier sei noch einiges zu tun.