Terrorgefahr in MV : Schweriner Bombenbauer hatte Weihnachtsmärkte im Visier

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von svz.de

erstellt am 02.Nov.2017 | 08:39 Uhr

Der wegen Terrorverdachts festgenommene Syrer in Schwerin steht in Verdacht Anschläge auf Weihnachtsmärkte in Schwerin und Rostock geplant zu haben. Das geht aus Medienberichten hervor, die sich auf Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) berufen. Ein weiteres mögliches Anschlagsziel soll die Brücke auf der Insel Rügen gewesen sein.

Der 19-Jährige soll in Schwerin die Bauteile für den Sprengsatz schon beschafft haben. Doch bevor er seinen Plan umsetzen konnte, nahmen ihn Spezialkräfte der Polizei in seiner Wohnung im Schweriner Stadtteil Zippendorf fest.